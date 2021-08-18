Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Юрий Гагарин#Памятная дата18.08.2021 21:47

50 лет назад в Звездном городке торжественно открыли памятник Юрию Гагарину

50 лет назад, 18 августа 1971 года, в Звездном городке состоялось открытие памятника Юрию Гагарину. Мероприятие приурочили ко Дню авиации, потому что первый космонавт планеты, как и большинство его коллег, имели прямое отношение к летному делу.

Авторы памятника — скульптор Борис Дюжев и архитектор Александр Заварзин − постарались уйти от героизации образа Юрия Гагарина и акцентировать внимание на его простоте, обаянии, то есть показать космонавта таким, каким он был в обычной жизни.

Памятник установлен у дома, где жил Юрий Алексеевич вместе со своей семьей. Фигура космонавта развернута лицом к ЦПК, как если бы он вышел из дома на работу. Когда деревья вокруг были еще низкими, жена перового космонавта Валентина Иванова могла видеть памятник со спины из окна квартиры. В руке у Гагарина — ромашка. Говорят, он выходил по утрам во двор на зарядку, а возвращался с ромашками для жены.

У подножия памятника всегда живые цветы. Даты, связанные с радостными и трагическими событиями в судьбе Юрия Гагарина, важные события в истории отечественной космонавтики, торжественные встречи экипажей после полетов объединяют космонавтов, сотрудников ЦПК, представителей администрации муниципалитета и жителей Звездного городка.

В день 50-летия со дня открытия памятника Юрию Гагарину они вновь собрались здесь, чтобы почтить память перового космонавта планеты, а теперь уже и авторов монумента, ставшего главным символом Звездного городка.

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