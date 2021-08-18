Ю. Лазуткина: В Пензенской области будут систематизированы подходы к популяризации цифровой и финансовой грамотности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор открыла региональную конференцию по вопросам развития безопасной интернет-культуры и цифровизации.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Юлия Лазуткина ЛазуткинаЮлия Викторовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области открыла региональную конференцию по вопросам развития безопасной интернет-культуры и цифровизации. В обсуждении, которое прошло в онлайн формате, приняли участие около ста человек.

Региональная конференция по вопросам развития безопасной интернет-культуры и цифровизации

Инициатива о проведении областной конференции исходила от молодых активистов во время совместной рабочей поездки в Никольский район с руководителем Следственного управления СК РФ по Пензенской области Дмитрием Матушкиным. Добровольцы из Никольского волонтерского отряда «Крылья» рассказали о районном проекте по обучению компьютерной грамотности представителей старшего поколения и инструктаже по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Сенатор взяла инициативу под личный контроль и предложила продолжить работу в региональном масштабе.

В Пензенской области пройдет цикл обучающих семинаров по проблемным аспектам финансовой образования как для молодежи, так и для старшего поколения

В рамках конференции выступили директор Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Назарова, исполняющий обязанности руководителя отдела криминалистики СК РФ в Пензенской области Иван Свечников, эксперты.

«В ходе обсуждения прозвучали конструктивные предложения, которые мы объединим в общую программу развития цифровой грамотности среди населения. Также в Пензенской области пройдет цикл обучающих семинаров по проблемным аспектам финансовой образования как для молодежи, так и для старшего поколения», — отметила Юлия Лазуткина.

Участники конференции предложили комплекс мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. В каждое муниципальное образование Пензенской области было направлено обучающее пособие «Азбука Интернета» для проведения семинаров.

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