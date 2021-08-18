Source: Russia Federal Space

#СМИ#ТАСС#Центр Сириус18.08.2021 04:40

Школьники в «Сириусе» разработали проект сверхтяжелой ракеты для полета на Луну

Участники программы «Большие вызовы», которая проходила в образовательном центре «Сириус», разработали проект сверхтяжелой ракеты-носителя для доставки людей и грузов на поверхность Луны. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

«Школьники-участники „Больших вызовов“ разработали проект сверхтяжелой ракеты-носителя массой более 3 тыс. тонн. Для этого они применили знания о конструировании космической техники и алгоритмах расчетов, а также освоили дифференциальное исчисление и современные CAD и CAE-системы (методики автоматизированного проектирования — прим. ТАСС). Ребята определили количество ступеней, выбрали подходящие материалы и компоненты топлива. Также они рассчитали прочность элементов и траектории полета, массу топлива и полезной нагрузки», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что работа над проектом велась в рамках направления «Космические технологии» научно-технологической программы «Большие вызовы». По словам одного из руководителей проекта Дмитрия Федорова, сотрудника концерна «Алмаз-Антей», работы по созданию сверхтяжелых ракет ведутся во всем мире, однако пока никто не может отправить космонавтов на Луну и вернуть их. Американская лунная программа была свернута, работы в США ведутся сейчас «фактически с нуля», отметил инженер.

«При этом в российской федеральной космической программе поставлена задача — к 2030 году начать серьезное освоение Луны. Ракеты „Союз“ и „Протон“ могут вывезти на низкую опорную орбиту всего 7 и 20 тонн соответственно. Нам же нужно поднять 140 — это как 20 взрослых слонов», — привели слова Федорова в пресс-службе.

Одним из этапов работы над проектом стал расчет прочности отсеков ракеты. При осуществлении расчетов участники программы выявили уязвимые месте в конструкции фермы, на которую устанавливаются топливный бак и ракетный двигатель. «Мы нашли проблему в ее конструкции и сейчас ищем способы укрепления. Также с помощью компьютерного моделирования мы проверили устойчивость топливных баков на столкновение с метеоритами», — рассказал школьник из Москвы Атай-Никита Гюнюч, слова которого привели в пресс-службе.

На финальной презентации участники программы защитили аванпроект, представили характеристики ракеты и свои расчеты, доказывающие, что проект осуществим. Следующим этапом станет изготовление более детальных чертежей и передача результатов на проверку специалистам-ракетостроителям.

О «Больших вызовах»

Научно-технологическая программа «Большие вызовы» в текущем году собрала почти 450 школьников со всей России, став рекордной. Участники выполнили 115 проектов по 12 направлениям. В их числе проекты по освоению Арктики и Мирового океана, по генетике, персонализированной медицине, нейротехнологиям, беспилотному транспорту. Участникам программы помогали ведущие российские ученые и инженеры, представители организаций-партнеров.

Образовательный центр «Сириус» был открыт в 2015 году по решению президента РФ Владимира Путина, возглавившего его попечительский совет. Цель работы Центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и технического творчества.

Источник: ТАСС16 августа 2021 года, 13:32

MIL OSI