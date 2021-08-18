Чемпионат мира среди юниоров по спортивной борьбе проходит в Уфе

Source: Russia Ministry of Sport

17 августа в Уфе состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата мира среди юниоров по спортивной борьбе. В соревнованиях принимают участие 1500 спортсменов из 55 стран.

13 и 14 августа состоялись поединки по неолимпийскому грэпплингу, с 16 по 22 августа проходят поединки по олимпийским видам: вольной и греко-римской борьбе.

В торжественном открытии Чемпионата мира приняли участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, заместитель Министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов, президент Объединённого мира борьбы (UWW) Ненад Лалович, член Комитета Совета Федерации, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

Ненад Лалович отметил сильные традиции спортивной борьбы в Башкирии и высокий уровень организации турнира. Он подчеркнул, что Чемпионат мира по борьбе среди юниоров в Уфе может стать большой мотивацией для спортсменов, у которых есть шансы заявить о себе на Играх XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже.

«Юниорский Чемпионат мира проходит всего через неделю после Олимпийских игр в Токио. Подготовка такого глобального события – это огромная работа. В Уфе прекрасная арена, отличные условия для проживания – борцам созданы все условия, чтобы проявить себя», – сказал Ненад Лалович.

Заместитель Министра спорта Алексей Морозов сообщил, что в Башкортостане из трёх тысяч юных борцов половина имеет спортивные разряды. «Это говорит о высоком качественном уровне подготовки спортсменов в Республике, – отметил Алексей Морозов. – 12 башкирских борцов входят в состав национальной сборной страны. Их подготовкой заняты 65 высококлассных тренеров. И нынешнее первенство – отличная возможность изучить дома лучшие мировые практики борьбы. Это бесценный опыт для любого тренера».

Россия трижды проводила чемпионаты мира по спортивной борьбе среди взрослых по олимпийским видам. В 1997 году Чемпионат мира по вольной борьбе прошёл в Красноярске, в 2002 году – по греко-римской борьбе в Москве, в 2010 году – по греко-римской и вольной борьбе в Москве. Юниорский Чемпионат мира по борьбе наша страна принимает впервые.

Фото: Александр Орешников

Пресс-служба Минспорта России

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