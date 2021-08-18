Утверждены сроки проведения ВПН

Source: Russian Federation State Statistics Service

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, на труднодоступных территориях страны – до 20 декабря. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Решение о проведении переписи в 2021 году было принято Правительством Российской Федерации летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19.

Предложение о проведении ВПН в октябре 2021 года, поддержанное Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, позволяет оптимальным образом организовать работу во всех регионах страны. Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре.

Проведение переписи в данный период позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных и на национальном, и на международном уровне. Эти сроки входят в рамки рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года.

Как отмечал ранее заместитель руководителя Росстата Павел Смелов, к настоящему времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ – утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы электронные планшеты для переписчиков, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картоснова переписи. Началась перепись в труднодоступных районах.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные – в IV квартале 2022 года.



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