Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор побывал в штабе «Юнармии» в Марий Эл.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл в ходе поездки в регион посетил в Йошкар-Оле республиканский штаб патриотического движения «Юнармия». Парламентарий встретился с начальником штаба Александром Мухачевым и активистами организации.

На встрече речь зашла о важности патриотического воспитания современной молодежи. «Это не только образовательное, но и идеологическое направление — одна из ключевых задач России сегодня. Молодые люди должны расти в атмосфере уважения к достижениям нашей Родины, к героям нашей страны. И особую роль в этой просветительской деятельности играет военно-патриотическое движение «Юнармия», которое становится всё более популярным у молодежи».

Сенатор отметил, что участниками этой организации в Марий Эл стали уже более 6 тысяч подростков и юношей.

Сергей Мартынов в ходе поездки в регион посетил в Йошкар-Оле республиканский штаб патриотического движения «Юнармия»

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Сергей Мартынов в ходе поездки в регион посетил в Йошкар-Оле республиканский штаб патриотического движения «Юнармия»

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Сергей Мартынов в ходе поездки в регион посетил в Йошкар-Оле республиканский штаб патриотического движения «Юнармия»

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Сергей Мартынов в ходе поездки в регион посетил в Йошкар-Оле республиканский штаб патриотического движения «Юнармия»

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Сергей Мартынов в ходе поездки в регион посетил в Йошкар-Оле республиканский штаб патриотического движения «Юнармия»

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Сергей Мартынов в ходе поездки в регион посетил в Йошкар-Оле республиканский штаб патриотического движения «Юнармия»

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Александр Мухачев сообщил, что в регионе уделяют внимание организации на самом высоком уровне. По поручению главы Республики Александра Евстифеева ЕвстифеевАлександр АлександровичГлава Республики Марий Эл «Юнармию» курирует первый заместитель председателя правительства Марий Эл Михаил Васютин. Движение было создано в Марий Эл в 2016 году, а сегодня штабы «Юнармии» открыты во всей районах республики. В Марий Эл созданы в школах уже 36 кадетских классов, а одна школа в Мари-Турекском районе стала полностью юнармейской. В регионе также открыты свыше ста патриотических клубов.

Как отметил Сергей Мартынов, во многом столь широкое представительство организации в регионе обеспечили энтузиасты своего дела, прежде всего, региональный куратор этого общественного движения по Марий Эл Александр Мухачев и, конечно, сами активисты «Юнармии».

«Прекрасно понимаю этих ребят, я и сам в юности был активным участником ДОСААФ, занимался в патриотическом клубе. Грезил о профессии военного, но судьба распорядилась иначе. Тем не менее сейчас, на гражданской службе я работаю на законодательном уровне над укреплением обороноспособности страны», — сказал парламентарий.

Сенатор передал в дар юнармейцам альбом «Поездка в Сирию». Он напомнил, что по просьбе официальных властей Сирийской Арабской Республики Россия оказывает этому государству комплексную военную, экономическую и гуманитарную помощь. «Это одно из самых древних государств мира, цивилизация зародилась здесь еще в IV тысячелетии д. н. э. Но, увы, сейчас Сирия живет в условиях непрекращающейся гражданской войны с вооруженными бандформированиями».

Сергей Мартынов подчеркнул, что поддержка Россией сирийского народа неоценима. «Из России в Сирию была переброшена авиационная группировка – самолеты, вертолеты, подразделения обеспечения. И во многом благодаря российским бойцам сирийская армия смогла совершить перелом в этом противостоянии. Боевики вытеснены из основных регионов расположения. Сирия возвращается к мирной жизни», — сказал он.

«Мы вместе с коллегами по Совету Федерации неоднократно бывали в Сирии, в частности, на авиабазе Хмеймим и базе в Тартусе. Нашим военным, несущим службу на дальних рубежах Родины, очень важна такая психологическая поддержка. По результатам поездок в Сирию в Минобороны России подготовили альбом, который запечатлел самые яркие моменты наших встреч», — сказал Сергей Мартынов.

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