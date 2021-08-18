Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ18.08.2021 18:13

Стенд агрегатных испытаний на Энергомаше модернизирован с помощью специалистов Протон-ПМ

В Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершена модернизация одного из стендов для испытаний подшипников. По заказу НПО Энергомаш компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш) разработала и установила новую систему автоматического управления процессом испытаний на ресурсную прочность подшипников, которые входят в конструкцию агрегатов ракетных двигателей.

При испытаниях подшипникам создают условия, приближенные к реальной работе в ракетном двигателе. В течение нескольких десятков минут ресурсных испытаний около 40 датчиков передают параметры подшипника и устройств испытательного стенда.

«Новая автоматизированная система, установленная в рамках программы модернизации нашей стендовой базы, позволяет испытателю с компьютера управлять работой всех систем и устройств стенда. Во время испытаний она передает и обрабатывает более 70 контрольных параметров — это больше, чем до модернизации. Около 40 параметров выводятся на экран оператора с динамической иллюстрацией процессов, их интеллектуальной взаимосвязи, — рассказал Андрей Ушков, начальник научно-испытательного комплекса НПО Энергомаш. — Полученные данные в виде графиков можно сравнивать с предыдущими циклами испытаний, с требованиями конструкторской документации и сводить всю полученную информацию в один отчет. Это гораздо удобнее по сравнению с предыдущим методами регистрации и анализа, повышает точность результатов испытаний, что и стало причиной для модернизации».

Запуску новой автоматизированной системы управления стендом, состоящей из одной стойки с электронным оборудованием и компьютера, и первому тестовому испытанию после модернизации предшествовала совместная работа специалистов двух предприятий — НПО Энергомаш и Протон-ПМ. Это разработка технической и эксплуатационной документации, проектирование и создание комплекса аппаратуры, разработка программного обеспечения.

Как рассказал Павел Сухинин, заместитель начальника испытательного отдела НПО Энергомаш, в объединённой команде, работавшей над модернизацией испытательного стенда, идеологическим ядром была группа специалистов от предприятия Протон-ПМ — увлеченных людей и профессионалов в своем деле. Обладая хорошо отработанным опытом реализации подобных проектов, они максимально ответственно совместно со специалистами НПО Энергомаш создали систему, в которой испытатель более полно управляет условиями испытания и контролирует их параметры.

«Всех участников этого проекта сблизила цель и хотя каждый испытательный стенд — это несерийное сооружение с уникальными задачами, взаимопонимание было 100-процентное. Я очень благодарен ребятам из Протон-ПМ. Спасибо коллеги, вы поработали отлично!», — так Павел Сухинин отозвался о работе коллег из Перми.

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