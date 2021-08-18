Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#БРИКС#Дмитрий Рогозин18.08.2021 15:39

Руководители космических агентств БРИКС подписали соглашение о сотрудничестве в области обмена данными ДЗЗ

Сегодня, 18 августа 2021 года, в формате видеоконференции прошла встреча глав космических ведомств стран БРИКС.

В мероприятии приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, президент Бразильского космического агентства Карлос Аугусто Тейшера де Моура, председатель Индийской организации космических исследований доктор К.Сиван, глава Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь, исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства доктор Валанатан Мунсами, представители внешнеполитических ведомств стран-участниц БРИКС.

Руководители профильных ведомств стран «пятерки» обсудили актуальные вопросы международного сотрудничества в области освоения космического пространства, мировые тенденции развития космической деятельности, а также представили доклады о национальных достижениях в области использования и освоения космического пространства в мирных целях.

В ходе встречи руководители космических агентств подписали соглашение о сотрудничестве в области обмена спутниковыми данными дистанционного зондирования Земли. Соглашение будет способствовать сотрудничеству между космическими агентствами стран БРИКС в создании виртуальной группировки спутников дистанционного зондирования и обмене данными, что поможет решению таких проблем как изменение климата, охране окружающей среды и ликвидации последствий природных техногенных катастроф.

Дмитрий Рогозин отметил, что соглашение о сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли стран БРИКС станет еще одним значимым шагом на пути развития взаимовыгодного пятистороннего сотрудничества в области исследования и освоения космического пространства в мирных целях. Кроме того, он подчеркнул, что данное соглашение демонстрирует переход стран БРИКС от двусторонних договоренностей в области космической деятельности к реализации сотрудничества в многостороннем формате в рамках БРИКС.

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