Павильон «Спорт – норма жизни» Минспорта России расположится на территории Дальневосточного федерального университета в дни проведения Восточного экономического форума

Source: Russia Ministry of Sport

Со 2 по 4 сентября во Владивостоке состоится шестой Восточный экономический форум. Мероприятие пройдёт в очной форме и онлайн-формате.

Министерство спорта Российской Федерации планирует принять активное участие в работе форума. Одним из ключевых событий станет работа павильона «Спорт – норма жизни» на территории специально возведённого выставочного комплекса «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс кампуса Дальневосточного федерального университета.

О ходе строительства павильона Минспорта России и его работе в дни форума рассказал директор Департамента физической культуры и массового спорта Максим Уразов в рамках рабочего визита полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева во Владивосток. Ознакомившись с представленной презентацией, полпред дал положительную оценку инициативе Минспорта России по возведению «спортивного» павильона на ВЭФ и ходу подготовки выставочной экспозиции.

На территории павильона будет размещена экспозиция, посвящённая достижениям российского спортивного движения, итогам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, также пройдёт презентация лучших проектов в сфере массового спорта.

Гости и участники форума смогут посетить выставку Государственного музея спорта, приуроченную к 90-летию Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Спортивные федерации представят зоны различных спортивных активностей. Деловые вопросы гости смогут обсудить в представленных для конференций и переговоров комнатах.

«Улица Дальнего Востока» – это уникальная площадка для взаимодействия ведущих российских и зарубежных профессионалов в сфере экономики, государственного управления и бизнеса из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Выставочный комплекс «Улица Дальнего Востока» будет работать со 2 по 7 сентября.

Пресс-служба Минспорта России

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