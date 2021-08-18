Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный18.08.2021 14:57

На Восточном завершилось годовое техническое обслуживание заправочно-нейтрализационной станции

Специалисты Комплекса эксплуатации заправочно-нейтрализационной станции Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили годовое техническое обслуживание. Работы проводились по графику и в соответствии с эксплуатационной документацией.

В ходе технического обслуживания проверены системы и агрегаты станции, комплектность запасных частей, инструментов и принадлежностей. Всё оборудование работоспособно, приведено в исходное состояние и готово к применению по назначению в рамках следующих пусков.

Основная цель годового технического обслуживания — поддержание систем в готовности к применению по назначению. Первыми работы завершили инженеры заправочно-нейтрализационной станции, далее, согласно комплексному графику, завершится техническое обслуживание оборудования стартового и технического комплексов Восточного.

Заправочно-нейтрализационная станция предназначена для подготовки и заправки космических аппаратов, блоков выведения и разгонных блоков специально подготовленными компонентами ракетного топлива и сжатыми газами. На Восточном технический комплекс и заправочно-нейтрализационная станция выполнены в едином блоке, с законченным технологическим циклом с обеспечением необходимой чистоты при подготовке составных частей ракеты.

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