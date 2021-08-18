Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#Причал#Прогресс М-УМ#Прогресс МС-1818.08.2021 10:25

На Байконур доставлены две ракеты «Союз-2»

На космодром Байконур из самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») прибыл железнодорожный состав с блоками ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» для запусков космических кораблей «Прогресс МС-18» и «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» по программе российского сегмента Международной космической станции.

Вагоны с составными частями ракет транспортированы комплексом железнодорожного обеспечения Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) на хранение в монтажно-испытательный корпус площадки № 112 космодрома. Работы по выгрузке блоков ракеты «Союз-2.1б» на техническом комплексе запланированы на 21 августа.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» планируется в ноябре 2021 году. Универсальный узловой модуль «Причал» предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции.

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