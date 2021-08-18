Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#OneWeb18.08.2021 09:30

На Байконуре — резервный день в подготовке к пуску

На космодроме Байконур продолжается активная подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb. Сегодня, 18 августа 2021 года, специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступили к выполнению операций третьего, резервного дня.

Накануне прошли работы по графику второго стартового дня, которые успешно завершились проведением генеральных испытаний — проверкой функционирования систем стартового комплекса с имитацией отрыва ракеты-носителя, её полета до отделения орбитального блока на целевой орбите. Главным содержанием работ сегодня и первой половины дня 19 августа является термостатирование продукта «нафтил» в автомобильном агрегате заправки 11Г133.

В четверг вечером состоится заседание Госкомиссии, по итогам которого будут приняты решения о заправке ракеты-носителя «Союз-2.1б» топливом и ее пуске в назначенное время. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и партией из 34 космических аппаратов OneWeb запланирован на 20 августа 2021 года в 01:23:17 по московскому времени.

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