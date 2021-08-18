Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественных мероприятиях по случаю открытия дороги.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики принял участие в открытии автодороги Грозный – Ведено – граница Дагестана.

В Шалинском районе Чеченской Республики прошли торжественные мероприятия, посвящённые открытию этой автодороги, приуроченные к 70-летию со дня рождения Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Эта дорога – стратегически важный объект для нашего региона. По ней проходит популярный туристический маршрут, который соединяет несколько достопримечательностей региона

«Эта дорога – стратегически важный объект для нашего региона. По ней проходит популярный туристический маршрут, который соединяет несколько достопримечательностей региона: базы отдыха, мечеть «Сердце матери» в Аргуне, самую большую мечеть Европы имени Пророка Мухаммада в Шали, озеро Кезеной-Ам и турбазу «Беной». Данный участок дороги имел высокую загруженность, но теперь благодаря реконструкции и личному вниманию Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова КадыровРамзан АхматовичГлава Чеченской Республики эту проблему удалось решить», — сообщил сенатор.

Мохмад Ахмадов принял участие в открытии автодороги Грозный – Ведено – граница Дагестана

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Мохмад Ахмадов принял участие в открытии автодороги Грозный – Ведено – граница Дагестана

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Мохмад Ахмадов принял участие в открытии автодороги Грозный – Ведено – граница Дагестана

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По словам Мохмада Ахмадова, реконструкция автодороги Грозный – Ведено – граница Дагестана на участке с 22 по 26,7 км протяженностью 4,7 км от пересечения дороги с федеральной трассой Р-217 «Кавказ» с. Мескер-Юрт до с. Герменчук Шалинского района проводилась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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