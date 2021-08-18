И. Святенко приняла участие в акции «Собери ребёнка в школу»

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, акция стала для московских семей существенной поддержкой и из года в год набирает обороты.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы вместе с волонтерами поддержала акцию «Собери ребёнка в школу» и навестила семью Головых, в которой воспитываются четверо детей.

«Младшая дочь Василина в этом году пойдет в первый класс, ей завтра исполняется семь лет. И в канун этих праздничных, знаменательных дней вручили будущей первокласснице подарки и, конечно же, школьный набор. В нем есть все необходимое для успешной учебы: пенал, тетради, карандаши, принадлежности для рисования и много другое. Сладости и фрукты, подарки к учебному году, игрушки и наборы для творчества волонтеры передали и сестре Василины Ане, а также братьям Павлу и Тимофею», — рассказала сенатор.

Инна Святенко отметила, что волонтеры всегда готовы прийти на помощь москвичам в трудной жизненной ситуации.

Инна Святенко вместе с волонтерами поддержала акцию «Собери ребёнка в школу», навестив семью Головых, в которой воспитываются четверо детей

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Инна Святенко вместе с волонтерами поддержала акцию «Собери ребёнка в школу», навестив семью Головых, в которой воспитываются четверо детей

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Инна Святенко вместе с волонтерами поддержала акцию «Собери ребёнка в школу», навестив семью Головых, в которой воспитываются четверо детей

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«Для семей с детьми август – один из самых активных и, без преувеличения, затратных месяцев. В России уделяется большое внимание вопросам семейной политики, как на законодательном, так и районном уровнях, – отметила парламентарий. – Акция «Собери ребёнка в школу» стала существенной поддержкой и из года в год набирает обороты. К ней подключаются волонтеры, москвичи. Я искренне рада, что сегодня вместе с активистами нам удалось оказать помощь многодетной семье».

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