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#НПО Лавочкина#Молодые профессионалы Роскосмоса#WorldSkills18.08.2021 13:48

Дневник чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса-2021» от НПО Лавочкина

Чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2021» находится в активной фазе. Участники приступили к выполнению конкурсных заданий в своих компетенциях.

Экспертам также предстоит непростая задача — обеспечить качественный отбор победителей по соответствующим компетенциям. Мы спросили экспертов — компатриотов Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), принимающих участие в Чемпионате, их первоначальные впечатления о конкурсе.

Компетенция «Инженерия космических систем» Компетенция «Инженерия космических систем»

Эксперт Евгений Власенков, ведущий конструктор отдела разработки спецустройств и перспективного моделирования, филиал НПО Лавочкина в г. Калуга: «Все организовано хорошо. Площадка застроена весьма удобна и работать конкурсантам тут комфортно. Надо отметить, что задания эволюционируют от года в год. Но в целом с заданием наши участники знакомы, что-то сложного и невыполнимого в них нет. Настрой у всех хороший, только на отличный результат».

Компетенция «Сетевое и системное администрирование»

Эксперт Евгений Балакирев, начальник отдела развития инфраструктуры: «В прошлом году Чемпионат проходил в удаленном режиме. Но, конечно же, ничто не заменит живое общение. В этом году в нашей компетенции произошли изменения в лучшую сторону, она стала более автоматизированной. Это повышает качество проверки и всей компетенции в целом».

Компетенция «Лабораторный химический анализ»

Эксперт Дамир Ибрагимов, заместитель начальника отдела главного металлурга: «Мы участвуем впервые в этой компетенции, для нас все в новинку. Стоит отметить, что отбор идет серьезный, у нас сильные и опытные соперники. Область химического анализа достаточно обширна, не все методы применяются на предприятии, поэтому для нас есть и новое задание. Задача эксперта — наблюдать за ходом процесса выполнения анализа участниками, фиксировать недочеты, которые совершает участник. Каждого участника оценивают три сторонних эксперта. Соревнования дают возможность не только посмотреть на своих коллег по отрасли, но и освоить новые методы и приборы в химии, набраться дополнительного опыта и знаний».

Компетенция «Аддитивное производство»

Эксперт Юрий Борщев, начальник участка отдела главного металлурга: «В данной компетенции всего 5 модулей, но они требуют универсальных знаний в разных направлениях. Тут пригодятся обширные знания и опыт не только аддитивных технологий. На работе не всегда приходится с такими заданиями сталкиваться, конечно это сложно, но мы уверены, что справимся. Для нашего предприятия также очень полезен опыт работы с новым оборудованием. Это дает новые идеи, можно ли что-то адаптировать на наше производство. Задача эксперта реагировать на вопросы участников, контролировать соблюдение регламента, охраны труда. Ну и, конечно же, нас ждут первые оценки».

Соревнования в рамках Чемпионата продолжатся до 20 августа 2021 года.

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