Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании попечительского совета регионального отделения РВИО.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области принял участие в заседании попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО).

Участники заседания подвели итоги работы отделения за год, наметили планы на будущее и обсудили подготовку к юбилейным мероприятиям, посвященным 80-летию со дня прихода союзных конвоев «Дервиш». В мероприятии приняли участие председатель попечительского совета регионального отделения РВИО, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, ЦыбульскийАлександр ВитальевичГубернатор Архангельской области члены правительства региона, главы муниципалитетов, представители бизнеса и общественности.

Региональное отделение РВИО проводит много значимых акций: восстановление памятников, организация научных конференций, издание исторической литературы

Виктор Новожилов отметил, что региональное отделение РВИО проводит много значимых акций: восстановление памятников, организация научных конференций, издание исторической литературы. «В этом году наиболее важное мероприятие — организация торжеств, посвященных 80-летию со дня прихода в Архангельск союзных конвоев под кодовым названием «Дервиш». Убежден, что они пройдут на достойном уровне».

Глава региона отметил, что участники Российского военно-исторического общества – это люди, которые реальными делами укрепляют историческую память и роль России в мире.

«Миссия, которую вы несете, важна и неоспорима. Ваша работа формирует сознание детей, подростков и молодежи, учит их гордиться своей Родиной и подвигами ее героев. Патриотизм является одной из основ нашей государственности, поэтому так необходимо передавать славные традиции прошлого подрастающему поколению», — подчеркнул Александр Цыбульский.

Председатель регионального отделения РВИО, ректор института открытого образования, региональный координатор проекта «Историческая память» Сергей Ковалев в своем докладе о работе общества в 2020–2021 годах сообщил, что поддержать предстоящий юбилей поручил председатель Российского военно-исторического общества, помощник Президента России Владимир Мединский.

«В приоритете – международная научно-практическая конференция «Ленд-лиз и северные конвои, – сказал Сергей Ковалев. – Благодаря членам РВИО уже выпущены или готовятся к выпуску печатные издания, посвященные приходу в Архангельск первого конвоя. Например, книга «Архангельск: 100 дней войны» и памятный буклет для участников мероприятий на Британском воинском мемориале под названием «Дервиш» – братство Северных конвоев», а также подарочный альбом для участников конференции «Небо войны – причалы Победы».

Также планируется проведение тематических уличных выставок в Москве, Северодвинске, Архангельске, Мурманске, в аэропорту Шереметьево и выпуск информационной продукции о «Дервише».

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