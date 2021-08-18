Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#МКС#МКС-65#Союз МС-18#Союз МС-1919.08.2021 00:00

Высоту орбиты МКС скорректируют 19 августа

Очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции в рамках подготовки к старту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и возвращению корабля «Союз МС-18» запланирована на 19 августа 2021 года.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), в 07:04 по московскому времени будет выдана команда на включение двигателей служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС, которые проработают 46 секунд. После проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции увеличится предварительно на 1,2 километра.

Параметры орбиты Международной космической станции после проведения манёвра должны составить:

Период обращения: 92,93 мин;

наклонение орбиты: 51,66 град;

минимальная высота орбиты: 420,63 км;

максимальная высота орбиты: 437,00 км.

Средняя высота орбиты после проведения коррекции, как ожидается, составит 420,85 км.

В настоящее время на Международной космической станции работает 65-я экспедиция в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде (командир станции) и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке.

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