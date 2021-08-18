Встреча с врио главы Республики Мордовия Артёмом Здуновым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, Артём Алексеевич!

На столе передо мной несколько Ваших обращений по поводу проблемных вопросов развития Мордовии.

Начнём, наверное, как обычно, с общего обзора ситуации и с Вашей оценки того, что происходит, на что нужно в первую очередь обратить внимание. Пожалуйста, Артём Алексеевич.

А.Здунов Здунов Артём Алексеевичвременно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия : Спасибо большое, Владимир Владимирович, за предоставленную возможность.

С COVID-19 на сегодняшний день у нас ситуация достаточно напряжённая, но мы её контролируем. Мы вакцинируем, идём в неплохом темпе, в первую десятку регионов мы входим. Самое главное ‒ защитить тех, кому 60 плюс, потому что там основная смертность.

Теперь по текущей социально-экономической ситуации. Мордовия ‒ регион с ярко выраженной промышленностью, это 30 процентов, сельское хозяйство ‒ 15 процентов. Основные вопросы ‒ это низкая заработная плата, они не сегодня возникли, 31‒32 тысячи рублей у нас. Мы в первом полугодии на семь процентов смогли вырасти, но пока темп, я считаю, недостаточен. Это основная причина миграции людей из республики. У нас есть и те, кто стоит на очереди в качестве безработных.

Поэтому мы сейчас реализуем 17 крупных инвестиционных проектов, смотрим, чтобы в них было наибольшее число рабочих мест, и выбираем с инвесторами такие проекты. В данном случае это 2,2 тысячи рабочих мест. Это прежде всего производство медицинских препаратов, глубокая переработка мяса, светотехническая продукция. На рынке цветов сейчас Мордовия неплохо представлена: мы увеличим в два раза производство и 15 процентов рынка займём ‒ это 100 тысяч роз.

Кроме того, новые моменты. С федеральным Казначейством мы взяли центр компетенции ‒ это налоговые службы и таможенные службы соседних регионов, они будут обслуживаться у наших бухгалтеров. Во-первых, 300 рабочих мест, и самая низкая заработная плата там в среднем выше, чем по Мордовии. Мы этих ребят и девчат оставим у нас после университета и будем увеличивать этот центр. Я, вообще, считаю, это очень хорошая компетенция ‒ иметь такие центры. Они позволяют людям оставаться в регионах и получать достойную заработную плату.

По агропромышленному комплексу удалось выйти на первые позиции в Приволжском федеральном округе. Пищевая промышленность хороший рост, я считаю, показывает ‒ 21 процент. Мы, в принципе, себя полностью обеспечиваем по мясу, молоку, яйцу, овощам и экспортируем.

У нас не все проекты реализуются в столице, ряд агропромышленных комплексов расположен в районах. Интересная ситуация складывается, что если есть дефицит в рабочих местах в городе Саранске, то в агропромышленных центрах как раз дефицит людей. Поэтому сейчас выстраиваем такие связи, чтобы возить туда, чтобы эти места у нас заполнялись.

Есть и обратные примеры. У нас есть такое село Шокша, оно самое дальнее от Саранска. Интересно, что руководство этого села кинуло клич через социальные сети, и сразу 32 человека из шести регионов приехали, разместились и работают там: мёд производят, занимаются народно-художественным промыслом. Мы помогаем им на электронных площадках это всё реализовать. Вы знаете, село сразу ожило. Я считаю, это очень хороший, положительный пример. Даже один из выходцев этого села ‒ победитель мировой олимпиады по физике. Любое село можно привести в состояние, и в данном случае это общность жизнелюбивых, полных энтузиазма людей. Мне этот опыт очень нравится, я буду его тиражировать.

То же самое: село Паракино. Мы там развиваем этнотуризм. В данном случае лучшую муниципальную практику, грант выиграли ‒ и то же самое: в селе сразу пошла жизнь.

Большое подспорье ‒ это Ваше поручение по газификации. Мы с «Газпромом» интенсивно этим занимаемся. 39 населённых пунктов догазифицируем, 315 ‒ проведём до домохозяйств непосредственно, там, где газ уже есть.

Сейчас всерьёз занимаемся, чтобы качество жизни было и на селе, и в районах на высоком уровне, школьным питанием. Коллеги предложили мне возглавить рабочую группу Госсовета по школьному питанию, и мы сейчас эти практики внедряем в других регионах. В Мордовии они одни из лучших, мы делимся своим опытом.

Большое спасибо, Владимир Владимирович, за поддержку кадрового проекта «Моя Мордовия». Мы его реализовали на платформе «Россия ‒ страна возможностей». Около шести тысяч человек со всей страны приняли участие. У нас 160 финалистов, 40 победителей, назначаем. Это новый прорыв для управления в Республике Мордовия.

Сейчас мы активно занимаемся достройкой объектов незавершённого строительства. Если эти объекты, в том числе социальные, должны были построить, обращаем внимание, чтобы это было завершено.

Также большое спасибо, что мы достроим в этом году универсальный зал. Он уже 10 лет у нас стоит, на 8,5 тысячи [мест], позволит заниматься и хоккеем, и фигурным катанием, и другими направлениями.

Из новых направлений я бы ещё хотел обратить внимание на киберспорт. Есть компании-тестировщики, 99 процентов своей деятельности экспортируют за рубеж. Будем проводить соответствующие чемпионаты. Опять же это новые рабочие места, новые направления.

Владимир Владимирович, при этом у нас есть чёткое видение, что сейчас делать, потому что за то время, пока я здесь работал, посмотрел узкие места. Стали разбираться и с мусором, строить мусороперерабатывающий завод. Этим будет заниматься «Российский экологический оператор». Виктория Валерьевна Абрамченко лично помогает и содействует этому вопросу.

У нас есть ряд ограничений, о которых я хотел бы сказать. Есть чёткая инвестиционная стратегия, индивидуальная программа развития. Мы её готовим вместе с Минэкономразвития. Я её уже показал и Марату Шакирзяновичу Хуснуллину, Андрею Рэмовичу Белоусову. Но её можно принять на уровне Правительства Российской Федерации. Это даст нам возможность развиваться в ближайшие годы.

Я бы хотел Вас попросить поддержать это начинание. Нам сейчас очень важно поддержать наши инвестиции, нарастить собственные доходы. Это первая просьба.

В.Путин: Она у Вас до 2026 года планируется?

А.Здунов: Она до 2026 года. Она нацелена в основном на наращивание собственных доходов, создание новых рабочих мест, чего сейчас так не хватает.

Конечно, нам очень сложно с ограничением на капитальные вложения, потому что мы даже проектно-сметную документацию сейчас сделать не можем, поэтому просим в этом письме, чтобы каким-то образом это ограничение для нас сняли. Мы это видим через то, что у регионов, у которых есть такая программа, это ограничение можно будет снять.

Вообще, Мордовия ‒ единственный регион, который имеет сейчас такое ограничение, потому что запредельный долг. Он составляет 200 процентов к собственным доходам. Но нам нужно расти. Помимо того что долги отдавать, нужно вкладываться и в будущее. Я прошу Вас поддержать.

Второй вопрос тоже касается вопросов развития. У нас есть ТОСЭР «Рузаевка» ‒ это крупный промышленный регион у нас в субъекте.

В данном случае мы выполняем условия, все необходимые соглашения, но трёхгодичный период, когда можно получать льготы по страховым взносам, прошёл. При этом у нас есть очень крупные инвесторы, они у нас же, в Мордовии, и находится. Это опять же по переработке мяса ‒ до 15 миллиардов готов вложить, это Атяшевский комбинат. Это производство антибиотиков, предприятие биохимии, которое «Арепливир» делает, ‒ они готовы там поставить. Цистерны для транспортировки водорода ‒ тоже местные предприятия это делают. Но нужно решение о продлении. Такой механизм есть.

Сейчас уже Правительством внесён в Государственную Думу соответствующий проект, когда Правительство может отдельным решением это принимать. Но нужно это отдельное решение.

Я бы тоже просил поддержать. Нам нужна такая точка роста мощнейшая для увеличения налоговой базы.

В.Путин: Вы в Правительстве с кем работали по этому вопросу?

А.Здунов: Я доложил Марату Шакирзяновичу Хуснуллину, и мы отрабатываем этот вопрос сейчас с Министерством экономического развития.

В.Путин: Хорошо.

А.Здунов: И третий вопрос, Владимир Владимирович, это касается долга.

Ситуация складывается таким образом, что благодаря Вашему поручению мы сейчас существенно снизим объём коммерческого долга, на 17 миллиардов, но общий объём останется. Он будет над нами довлеть каким образом? У нас всё равно пока он будет превышать собственные доходы, и это нас отрезает практически от всех программ и инициатив, предоставить какие-то налоговые льготы, проектно-сметную документацию сделать или что-то построить, капитальные вложения для инвесторов обеспечить. Мы бы просили всё-таки, чтобы этот паритет был соблюден.

Мы единственный регион в Российской Федерации, который оказался в такой ситуации. И при возможности предоставить дотацию мы бы долг в виде этой дотации отдали, довели его до 100 процентов и могли участвовать во всех инвестиционных программах. Самое страшное ‒ это сейчас оторвать нас от капитальных вложений и программ развития на данном этапе. Соответственно, весь оставшийся долг, чтобы мы могли в ближайшие годы развиваться, сдвинуть несколько вправо. Это третье письмо, обращение, в котором я это изложил.

В.Путин: Я вижу.

А.Здунов: Просим тоже поддержать. Все вопросы связаны с инвестициями и будущими доходами, над которыми мы сейчас упорно работаем.

Владимир Владимирович, у нас в этом году 20-летие канонизации праведного воина Ушакова. Мы проводим все события, с Минобороны работаем. В любое удобное для Вас время приглашаем Вас в Мордовию, жители очень скучают и ждут.

Спасибо.

В.Путин: Спасибо, Артём Алексеевич.

Артём Алексеевич, проблема известна, досталась Вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем. Безусловно, помогать будем, Правительство знает об этом, над этим работаем. Ограничения, которые с этим связаны, конечно, носят искусственный характер. Я думаю, что Вы абсолютно правы, анализ у Вас правильный, и предложения в принципе абсолютно понятные, надо будет только определить размер этой поддержки. А административные, нормативные ограничения, конечно, нужно снимать, иначе невозможно будет двигаться. Я посмотрел по документам: у вас идёт сокращение инвестиций в основной капитал. Думаю, что с этим как раз и связано, потому что есть определённые ограничения в связи с долговой нагрузкой.

Все эти бумаги обязательно рассмотрим, но хотел бы обратить внимание на то, что есть и положительные моменты, на которые нужно опираться и ни в коем случае нельзя их упустить. Не самый большой, мягко говоря, уровень аварийного жилья, хорошая социальная инфраструктура, имею в виду количество школ, которые работают в две смены ‒ их меньше, чем в целом по стране, ‒ количество врачей больше, чем в среднем по стране, на 100 тысяч населения. Что самое главное, в современных условиях уровень безработицы ниже, чем в среднем по России. Ни в коем случае не упускайте эти моменты. Они являются позитивными, но внимание к ним должно быть постоянным.

А в целом я желаю Вам успехов. Обязательно все Ваши обращения будут рассмотрены и поручения будут даны.

Успехов Вам. Всего хорошего.

А.Здунов: Большое спасибо, Владимир Владимирович.

MIL OSI