Source: Russia Federal Space

#Красмаш17.08.2021 15:15

79 студентов прошли практику на Красмаше за летний период

В период с июня по август 2021 года 79 человек прошли учебную, производственную и преддипломную практики в цехах и подразделениях Красноярского машиностроительного завода (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Среди них студенты учебных заведений, входящих в Красноярское региональное отделение СоюзМаш России — Сибирского государственного университета имени Решетнева, Аэрокосмического колледжа СибГУ, Сосновоборского механико-технологического техникума, Красноярского техникума промышленного сервиса. И других учебных заведений края — Сибирского Федерального университета, Красноярского многопрофильного техникума, Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики и Красноярского монтажного колледжа.

Ребята осваивали профессиональные навыки в 38 заводских подразделениях: как в цехах основного и вспомогательного производства, так и в различных отделах предприятия. Наибольшее количество студентов проходили производственную практику в цехах №№ 17,18, 27 и 34.

Самыми многочисленными специальностями стали дублеры операторов станков с программным управлением, дублеры электромонтажников специзделий, помощники инженеров-технологов, дублеры инженеров-программистов, дублеры контролеров станочных и слесарных работ, дублеры электрогазосварщиков, помощники инженеров, дублеры техников, дублеры токарей, дублеры станочников широкого профиля. Не оставили без внимания и будущих бухгалтеров, специалистов охраны труда, специалистов кадровой службы, инженеров по организации и нормированию труда.

Для 18 студентов СибГУ и СФУ обучающихся по целевому приему от Красмаша производственная практика была оплачиваемая. Кроме того, после завершения образования эти ребята будут гарантированно трудоустроены на заводе.

Напомним, Красмаш является одним из крупнейших промышленных предприятий региона. В заводскую структуру входят все виды производства и технологии изготовления ракетно-космической техники: заготовительное, литейное, механообрабатывающее, сварочно-сборочное производства, термическая обработка, специализированный комплекс по проектированию и изготовлению средств технологического оснащения, испытательного и нестандартного оборудования, режущего и мерительного инструмента, стапельной оснастки и грузоподъемных механизмов, а также технологии, применяемые на испытательном и заправочном комплексе.

С началом нового учебного года на практику на предприятие поступят 72 студента.

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