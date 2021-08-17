Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Лавочкина#История#Памятная дата#Луна18.08.2021 00:05

45 лет со дня посадки станции «Луна-24»

45 лет назад, 18 августа 1976 года, автоматическая межпланетная станция «Луна-24» совершила мягкую посадку в юго-восточном районе Моря Кризисов естественного спутника Земли. После проверки состояния бортовых систем и определения положения станции на лунной поверхности по команде с Земли было включено грунтозаборное устройство.

Море Кризисов — бассейн площадью 556 км2, вероятно, возник в результате падения массивного космического тела на поверхность Луны 3-4 миллиарда лет назад. Предполагают, его лавовое наполнение относится к одному из наиболее молодых на Луне.

Автоматический комплекс по доставке грунта с Луны «Луна-24» был создан на базе станций «Луна-16» и «Луна-20», но с некоторыми доработками. Основным отличием от предшественников стала замена грунтозаборного устройства, благодаря чему грунт поступал и сохранялся в виде столбика на протяжении всего процесса бурения. Кроме этого, общая глубина бурения составила 225 см (фактическая длина колонки 160 см) — на порядок глубже, чем у предшествующих аппаратов «Луна-16» и «Луна-20».

После забора грунта 19 августа на возвратной ракете к Земле отправился посадочный аппарат и спустя 84 часа отделился для входа в плотные слои атмосферы. Аппарат совершил посадку в расчётном районе в 200 км от г. Сургут. На этом его программа полета была полностью выполнена. Теперь посадочный аппарат миссии находится в музее Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Главным результатом полета «Луны-24» стала доставка на Землю образцов лунного грунта. Доставленные образцы из разных по строению районов завершили серию проб: Море Изобилия («Луна-16»), его материковое обрамление («Луна-20») и геологический разрез Моря Кризисов («Луна-24»).

В колонке грунта по цвету различалось 6 слоев, происходящих из районов распространения темных базальтовых (вулканических) пород. Анализ грунта, проведенный на Земле, показал наличие около 60 элементов с повышенным содержанием алюминия и железа. Кроме этого, было сделано предположение, что в грунте может содержаться вода в концентрации 0,1 % по массе. Изотопный анализ грунта позволил определить возраст лунных пород из горных и морских областей и лучше понять геологическую историю Луны.

«Луна-24» стала последним аппаратом советской программы исследования Луны межпланетными станциями.

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