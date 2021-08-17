Source: Russia Federal Space

#ЦПК#История#Пилотируемая космонавтика17.08.2021 12:28

Сегодня 25 лет со дня страта корабля «Союз ТМ-24»

17 августа 1996 года в 17 часов 17 минут по московскому времени с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз ТМ-24» с российско-французским экипажем на борту. Экспедицию на станцию «Мир» возглавил Валерий Корзун. В качестве бортинженеров вместе с ним на орбиту отправились космонавт Александр Калери и астронавт Клоди Андрэ-Деэ.

Подготовка к этому полету проходила по программе 22-й основной экспедиции, российско-американской программе «Мир 22/НАСА-3» и российско-французской программе «Кассиопея». Командиром экипажа был назначен Геннадий Манаков, вместе с ним к полету готовился бортинженер Павел Виноградов. Но примерно за неделю до старта у Манакова возникли проблемы со здоровьем, и в российской части экипажа произошла замена.

«Дублеры готовятся к экспедиции также тщательно, как и основной экипаж, но ощущение не своего полета все-таки присутствует. Мы не думали, что придется заменить коллег», − вспоминает Герой РФ, космонавт Валерий Корзун.

Александр Калери отправился во второй по счету полет, он был уже опытным бортинженером. Для командира экипажа Валерия Корзуна та экспедиция стала первой, но к работе на орбите он готовился девять лет, поэтому успешно справлялся с поставленными задачами. Российские космонавты совершили два выхода в открытый космос общей продолжительностью более 12 часов, провели значимые научные эксперименты и исследования, выполнили ремонт системы терморегулирования.

23 февраля 1997 года на станции «Мир» произошел пожар, вызванный возгоранием кислородной шашки. На тот момент Валерий Корзун и Александр Калери готовились к возвращению на Землю, до завершения их экспедиции оставалась примерно неделя. Космонавты Василий Циблиев и Александр Лазуткин уже прибыли на станцию, чтобы сменить свих коллег. Кроме того, свидетелями нештатной ситуации стали астронавты Райнхольд Эвальд и Джерри Линенджер.

«Первой реакцией было перекрыть доступ кислорода к огню. Схватил свой костюм, накрыл им генератор и почувствовал, что ткань буквально плавится у меня в руках, ведь кислород был внутри. Отбросил ком оплавившейся ткани и бросился к огнетушителю, − рассказал Валерий Корзун. — Параллельно начали готовить корабли к покиданию станции, но это не понадобилось. Возгорание ликвидировали огнетушителями».

22-я экспедиция продлилась до 2 марта 1997 года. Валерий Корзун и Александр Калери провели на орбите 197 суток.

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