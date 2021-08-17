Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Тверская область17.08.2021 17:30

Роскосмос и Тверская область намерены продолжить сотрудничество по ряду новых проектов

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и губернатор Тверской области Игорь Руденя 17 августа 2021 года посетили Тверской вагоностроительный завод, где ознакомились с работой предприятия — Центром управления производством, вагоносборочным цехом, пообщались с коллективом завода.

Дмитрий Рогозин выразил благодарность Правительству Тверской области, Тверскому вагонзаводу за плодотворное сотрудничество с Госкорпорацией «Роскосмос». В 2019 году Верхневолжье выступило с инициативой, чтобы стать пилотным регионом в использовании космического мониторинга в разных сферах, в том числе для повышения контроля в лесном комплексе.

«Тверская область — один из регионов-активистов, которые применяют технологии „Роскосмоса“. Мы с Губернатором договорились, что регион станет пилотным по реализации ряда новых проектов. Тверской вагоностроительный завод выполняет очень важные задачи в интересах Роскосмоса. Планируем разворачивать в ближайшие годы программы в сфере орбитальной группировки — группировка наблюдения и связи. И сейчас мы обсудили вопрос о том, чтобы создать мобильную услугу для пользователей железных дорог — это постоянная связь в дороге и широкополосный доступ в Интернет», — рассказал Дмитрий Рогозин.

«У нас есть соглашение с Роскосмосом, и сейчас в тестовом режиме совместно с МЧС России идёт большая работа по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров. Благодаря этому удаётся справляться с тушением пожаров и недопущением их распространения. Также мы достаточно существенно повысили контроль за работой лесозаготовителей в наших лесах. Высокие технологии Роскосмоса дают нам дополнительные возможности. Рассчитываем, что год за годом наше сотрудничество будет масштабироваться в интересах развития экономики Тверской области», — отметил Игорь Руденя.

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