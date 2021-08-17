Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#OneWeb17.08.2021 09:20

На Байконуре проводятся работы по плану второго стартового дня

Во вторник, 17 августа 2021 года, на космодроме Байконур расчеты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по графику второго стартового дня в рамках миссии OneWeb № 35. С утра здесь находятся руководители предприятий-производителей космической техники, представители руководства Госкорпорации «Роскосмос», компаний «Главкосмос» и OneWeb.

Накануне состоялся вывоз ракеты космического назначения «Союз-2.1б» на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома. Специалисты предприятий Роскосмоса провели работы первого стартового дня, замечаний в ходе работ не выявлено. Сегодня активная фаза подготовки к пуску, который запланирован на 20 августа, продолжается.

На стартовом комплексе «Восток» планируется выполнить контрольный набор стартовой готовности разгонного блока, а также тестирование систем ракеты-носителя, разгонного блока, космических аппаратов и наземного оборудования. Во второй половине дня пройдут генеральные испытания, в ходе которых имитируется старт и полет ракеты-носителя, затем будет проведен анализ телеметрической информации.

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Разгонный блок «Фрегат» производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких космических аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. Высочайшая надежность, возможность запуска с четырех космодромов и, практически, идеальная точность выведения, дают разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества над мировыми аналогами.

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