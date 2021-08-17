Source: Russia – Council of the Federation

В регионе успешно идет процесс расширения цифровизации.

Как сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области Максим Кавджарадзе, КавджарадзеМаксим Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области Липецкая область — развитый, сбалансированный промышленно-аграрный регион, в котором успешно идет процесс расширения цифровизации.

«Цифровизация в области — это особая цифровая модель современного общества, где за счет обработки массивов данных удастся сократить издержки бюджета, обеспечить межведомственно электронное взаимодействия для оперативных решений, ориентируясь на потребности населения», — считает сенатор.

Липецкая область вошла в число российских регионов с наивысшим (более 50 процентов) уровнем «цифровой зрелости»

«Параллельно с запуском цифровых решений в регионе идет процесс расширения числа высокопроизводительных рабочих мест. На базе колледжей и профлицеев готовятся специалисты и высококвалифицированные рабочие кадры», — отметил парламентарий.

Липецкая область вошла в число российских регионов с наивысшим (более 50 процентов) уровнем «цифровой зрелости». Данные были озвучены в ходе форума «Цифровая эволюция». Рейтинг разработан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и будет обновляться ежегодно.

При составлении рейтинга анализировались индексы цифровизации регионов. Рассматривались разные сферы – здравоохранение, образование, транспорт и логистика, государственное управление, развитие городской среды. Расчёты проводились на основе трёх компонентов: число специалистов, использующих интернет-технологии, расходы организаций на внедрение цифровых технологий и достигнутый ими уровень цифровизации.

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