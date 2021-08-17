Source: Russia Federal Space

#РКС#WorldSkills#Молодые профессионалы Роскосмоса17.08.2021 10:50

«Космические» компетенции профессионалов РКС на WorldSkills-2021

Профессиональную инженерно-техническую квалификацию и уникальные рабочие компетенции в создании высокотехнологичных систем космического назначения продемонстрируют специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на 6-м корпоративном Чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2021». 30 специалистов — участники и их наставники — представляют РКС на соревнованиях, стартовавших 16 августа 2021 года в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

18 участников от РКС выступят в 10 из 21 компетенции чемпионата по международным стандартам WorldSkills. В компетенции «Инженер-технолог машиностроения» компанию представит Александр Денисов, «Инженерный дизайн CAD» — Анна Косихина, «Неразрушающий контроль» — Ольга Смирнова, «Изготовление прототипов» — Владимир Козловцев.

Илья Колесниченко выступит в компетенции «Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением (ЧПУ)», Евгений Швыкин — «Токарные работы на станках с ЧПУ», Никита Порочкин — «Электроника».

В новой компетенции «Управление жизненным циклом» — самое крупное представительство РКС (Александр Рождественский, Вадим Борзихин, Денис Бубнов, Анастасия Ерохина, Сергей Плешаков, Алексей Корзинников, Ольга Батова и Алексей Тамбовцев), что отражает стратегию холдинга по новому подходу к производству и работе с потребителями.

Алена Норова и Екатерина Жаркова выступят в компетенции «Рекрутинг», Андрей Рощин — «Охрана труда».

Лидер команды, компатриот в компетенции «Рекрутинг», ведущий специалист HR-дирекции РКС Анастасия Бондаренко: «Каждый участник команды — профессионал своего дела с опытом работы и безупречной трудовой биографией. Все получили сильную дополнительную подготовку. Участие в чемпионате — это важный элемент в непрерывном образовательном процессе и повышении профессионализма сотрудников РКС, которые являются неотъемлемой частью стратегии развития холдинга. Мы с позитивным и боевым настроем вступаем в соревнования и, уверена, покажем достойные результаты».

Всего в чемпионате принимают участие более 500 сотрудников из 32 предприятий Роскосмоса. Итоги будут подведены 20 августа.

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