Д. Гусев: Мы обязаны помнить о трагических событиях в истории Ненецкого автономного округа в годы Великой Отечественной войны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественном митинге, посвященном 79-й годовщине гибели экипажа буксирного парохода «Комсомолец».

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа принял участие в торжественном митинге, посвященном 79-й годовщине гибели экипажа буксирного парохода «Комсомолец». Церемония состоялась в городе Нарьян-Маре.

Мы обязаны помнить о трагических событиях в истории Ненецкого автономного округа в годы Великой Отечественной войны и о том, какой ценой досталась нашему народу Победа

В мероприятии участвовали ветераны, труженики тыла, дети войны, работники Нарьян-Марского морского порта, юнармейцы и жители города.

17 августа 1942 года караван из буксира «Комсомолец» и баржи П-4 был атакован немецкой подводной лодкой U-209. Тогда погибло свыше 300 человек.

Сенатор возложил цветы и почтил память погибших минутой молчания.

Денис Гусев принял участие в торжественном митинге, посвященном 79-й годовщине гибели экипажа буксирного парохода «Комсомолец». Церемония состоялась в городе Нарьян-Маре

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Денис Гусев принял участие в торжественном митинге, посвященном 79-й годовщине гибели экипажа буксирного парохода «Комсомолец»

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Денис Гусев принял участие в торжественном митинге, посвященном 79-й годовщине гибели экипажа буксирного парохода «Комсомолец»

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Денис Гусев принял участие в торжественном митинге, посвященном 79-й годовщине гибели экипажа буксирного парохода «Комсомолец». Церемония состоялась в городе Нарьян-Маре

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Денис Гусев принял участие в торжественном митинге, посвященном 79-й годовщине гибели экипажа буксирного парохода «Комсомолец»

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Торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине гибели экипажа буксирного парохода «Комсомолец» в городе Нарьян-Маре

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«Экипаж буксирного парохода «Комсомолец» состоял из 14 наших земляков, жителей Нарьян-Мара. Мы обязаны помнить о трагических событиях в истории Ненецкого автономного округа в годы Великой Отечественной войны и о том, какой ценой досталась нашему народу Победа», — подчеркнул Денис Гусев.

Памятник экипажу буксирного парохода «Комсомолец» был установлен в Нарьян-Маре в 1968 году.

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