Г. Карелова: Новая реальность открывает перед женщинами-предпринимателями новые возможности

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Евразийского женского форума выступила на выездной гостиной Евразийского женского форума на тему «Женщины в бизнесе: новые реальности».

Заместитель Председателя Совета Федерации, Председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области рассказала о деловой программе предстоящего форума. Программа насыщена мероприятиями, которые будут представлять для женщин-предпринимателей большой интерес.

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«Бизнес должен приспосабливаться к той реальности, в которой оказался мир вследствие пандемии, — отметила вице-спикер СФ. – Для женского предпринимательства, которое еще только набирает силу, это одновременно и время испытаний, и время возможностей, которые можно и нужно эффективно использовать. В программе Форума запланирован целый ряд экспертных сессий, семинаров и мероприятий других форматов, которые будут этому посвящены».

На Форуме состоятся заседание «Женской двадцатки» и презентация Женского делового альянса БРИКС

В частности, по словам Галины Кареловой, много внимания будет уделено таким аспектам, как влияние цифровизации на бизнес, расширение участия женщин в сфере креативной экономики (в этом секторе в России их доля составляет более 58 процентов), необходимость повышения доступности новых финансовых технологий и другие. Она отметила, что дискуссии по этим темам пройдут с участием экспертов Всемирного Банка, АТЭС, БРИКС. Галина Карелова сообщила также, что на Форуме состоятся заседание «Женской двадцатки» и презентация Женского делового альянса БРИКС.

«Мы уверены, что в ходе форума будут намечены меры и направления сотрудничества, которые могут быть включены в качестве приоритетных направлений в повестки как национальных, так и международных объединений и организаций и, одновременно, помогут женщинам — предпринимателям выстраивать оптимальные финансовые и маркетинговые стратегии, находить новые ниши для развития», – сказала Галина Карелова.

Заместитель Председателя СФ обратила внимание, что на форуме планируется дать старт новому формату международного объединения женщин предпринимателей – Международному клубу победителей конкурса женских предпринимательских проектов АТЭС.

Кроме того, в рамках основных трех дней форума будут подведены итоги «марафона» женских инициатив по развитию территорий, конкурса женщин–инноваторов, женских технологических и экологических стартапов, а также конкурса среди работодателей, продвигающих программы женского лидерства. В преддверии форума, рассказала сенатор, пройдет региональная неделя, каждый день которой будет посвящен определенной теме.

«Сегодня нет ни одной сферы нашей жизни, где бы не заявили о себе женщины-предприниматели. В ходе региональной недели у них будет много возможностей представить свою деятельность, обменяться опытом, обсудить с главами регионов, представителями власти, предпринимателями разных стран проблемы, которые их волнуют, и предложить свои пути их решения.

Выездная гостиная Евразийского женского форума

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Галина Карелова

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Выездная гостиная Евразийского женского форума

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Анна Сошинская

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Елена Лихоманова

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Светлана Шмакова

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Выездная гостиная Евразийского женского форума

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Выездная гостиная Евразийского женского форума

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Светлана Шмакова

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Выездная гостиная Евразийского женского форума

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В работе выездной гостиной приняли участие заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие», председатель комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Надия Черкасова, директор Благотворительного фонда «В ответе за будущее» Анна Сошинская, генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж», руководитель образовательного проекта «Женщина-лидер» Мария Афонина, победитель международного конкурса APEC BEST AWARD-2020 Светлана Шмакова, победительница образовательной программы «МАМА-предприниматель-2019» в Москве Ксения Сергеева.

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