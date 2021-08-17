Встреча с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Станислав Сергеевич, добрый день!

С чего начнём? С инвестиционной деятельности? Знаю, что у вас в целом ситуация неплохо складывается.

С.Воскресенский Воскресенский Станислав Сергеевичгубернатор Ивановской области : Владимир Владимирович, хотел поговорить по вопросам развития Ивановской области.

Главной своей задачей вижу повышение доходов людей и улучшение качества жизни. Для этого занимаемся плотно привлечением инвестиций. Действительно, по итогам 2020 года мы стали лидером в Центральной России по темпам роста инвестиций в основной капитал. В стране мы вошли в десятку. Причём, что касается лидерских позиций в ЦФО, это второй год подряд. Цифра где-то 14,5 процента, но, что интересно, если очистить от госинвестиций и инвестиций естественных монополий, то, по данным Минэкономразвития России, рост инвестиций составил почти 25 процентов.

Какие это сектора? Металлообработка, сельское хозяйство, это, безусловно, лёгкая промышленность, так как Ивановская область – хребет российской лёгкой промышленности. Здесь я хочу Вас поблагодарить от всех предприятий. Вы в своё время в мае прошлого года приняли три важных решения на совещании по развитию лёгкой промышленности. Я о них напомню: это допуск отрасли к льготным кредитам под 2 процента в обмен на сохранение занятости; это расширение программы скидки на объём инвестиций, в случае если они осуществляются через лизинг, – скидка 50 процентов; это расширение программы субсидирования процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств. Предприятия увидели, что отрасль находится под пристальным вниманием государства, поверили и инвестируют.

Вообще, наши предприниматели молодцы и в пандемию, Владимир Владимирович, воспользовались тем, что мир изменился. За год, за 2020 год, – даже не сразу в это поверили с ведущими онлайн-платформами – наши предприятия стали третьими в стране после Москвы и Петербурга по объёмам онлайн-продаж. То есть в онлайн-экономике мы – третий регион в стране. Это именно из-за того, что наши – молодцы и просто быстро адаптировались к реалиям, не ныли, а наоборот, сконцентрировались, работали и адаптировались к этим непростым условиям.

Для привлечения инвестиций занимаемся, естественно, инфраструктурой. Вы совершенно справедливо не так давно говорили на съезде «Единой России»: нет дороги – нет жизни. Появляется дорога – появляется экономика, снижаются издержки, и жизнь появляется. Мы за 2020 год отремонтировали рекордное за 20 лет количество дорог – более 450 километров. Практически на 90 процентов завершили опорную сеть региональных дорог.

Кроме того, занимаемся развитием не только дорожной инфраструктуры, но и железнодорожной. Я Вам как-то рассказывал, показывал тогда ещё проект современного вокзала в городе Иванове. Сейчас этот проект сделан вместе с РЖД, это крупнейший вокзал на Северной железной дороге. Многие архитекторы говорят, что это один из самых красивых вокзалов в нашей стране. А с момента запуска при Вашей поддержке скоростного сообщения между Иваново и Москвой перевезено с 2018 года уже более 2,5 миллиона пассажиров.

В.Путин: Люди пользуются активно.

С.Воскресенский: Пользуются активно, но, Вы знаете, мы пошли немножко дальше. Понятно, что важно связаться с ведущими экономическими центрами, но важно и связать наши малые города внутри с областным центром, потому что люди передвигаются: иногда живут в одном месте, а работают – в другом. Мы с этого года, буквально с мая, запустили сеть комфортных поездов «Орлан». Проще говоря, это современные, удобные электрички. Связали наши малые города с областным центром. Тоже пользуются большой популярностью.

Не могу не сказать о пандемии. В 2020 году приходилось принимать тяжёлые, сложные решения, неприятные для людей. Я благодарю жителей Ивановской области, что они с пониманием и с терпением к этому отнеслись. Благодаря такому терпению людей и реакции на эти жёсткие порой, неприятные ограничения и, конечно же, самоотверженному труду врачей удалось спасти всё-таки человеческие жизни. Поэтому мы в том же духе продолжаем и в зависимости от ситуации адаптируем соответствующие меры, порой ограничительные, неприятные, к сожалению, но важные для обеспечения безопасности здоровья наших граждан.

В.Путин: Станислав Сергеевич, несколько есть вопросов, о которых хотел бы сказать. Они, безусловно, носят уже застарелый характер, и понятно, что в одночасье, даже не в одночасье, а за достаточно большой промежуток времени их не решить. Можно ничего не записывать, Вы и так знаете. Я знаю, что Вы этим занимаетесь, просто хотел бы Ваши оценки услышать. Всё-таки здесь нужно двигаться, и стараться двигаться интенсивно.

Прежде всего одна из проблем – большой износ коммунальных сетей. Это водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение. Свыше 70 процентов, по-моему, сетей теплоснабжения изношены. Также электроснабжение. Просил бы Вас на это обратить внимание.

Понятно, что для того, чтобы ситуация развивалась, и для того, чтобы уровень жизни повышался, доходы граждан повышались, что чрезвычайно важно вообще, для Ивановской области в том числе, нужны инвестиции, чем Вы и занимаетесь, новые рабочие места и в этой связи уровень заработной платы.

Но текущая жизнь людей связана в том числе и прежде всего с коммунальной инфраструктурой. Это дорогие вещи. Понятно, что это дорого стоит и требует много времени, но существуют же разные способы решения этой проблемы, в том числе и концессии, и привлечение средств, инфраструктурные кредиты, о которых мы говорим. В этом направлении Вы как-то работаете с Правительством?

С.Воскресенский: Да, Владимир Владимирович, хотел сказать, если можно, прямо по отдельности.

Что касается воды, у нас достаточно сильная компания – региональный «Водоканал». Что мы сейчас делаем? Изначально «Водоканал» занимался исключительно областным центром, но сейчас в район за районом, именно в проблемные районы «Водоканал» заходит, как раз как Вы сказали, в форме концессий, берёт в управление сети, чтобы навести там порядок. Вы абсолютно правы, износ кое-где просто колоссальный, люди от этого страдают.

Что касается теплосетей, действительно, проблема застарелая, Вы совершенно правильно сказали. Мы сейчас как раз работаем с Правительством, учитывая те меры, которые Вы предложили в Послании, а именно инфраструктурные бюджетные кредиты под 3 процента. Мы сейчас эти проекты структурируем. Но нужно внимательно всё посчитать, потому что в стране был разный опыт, к сожалению, в разных регионах, Вы знаете, этих концессий в теплосетях. Поэтому здесь мы очень внимательно сейчас к этому подходим.

В.Путин: Мне некоторые губернаторы жаловались, что заходят крупные компании, а толку никакого нет, только деньги уходят. Я это всё знаю. Но имея в виду, что и Вы об этом наверняка знаете и можете предусмотреть возможные ошибки, не допускать их, надо это делать, надо этим заниматься.

С.Воскресенский: Занимаемся, Владимир Владимирович.

В.Путин: А второй вопрос тоже чувствительный для людей, я так понимаю, в Ивановской области, – это накопленный ущерб в экологии, прежде всего имея в виду объекты химической промышленности, и действующие, и уже брошенные на самом деле. В этом смысле что Вы предполагаете делать? Какая нужна помощь?

С.Воскресенский: Здесь как раз помощь уже оказана, Владимир Владимирович, в рамках национального проекта. Ничего не нужно, надо просто сделать.

Работа по ликвидации накопленного ущерба рассчитана на несколько лет, начинаем в этом году наконец-то. Проблема застарелая, ещё с советских времён тянется. Здесь мы без национального проекта, конечно, не справимся. Там серьёзная сумма.

В.Путин: Хорошо.

Ещё одна тема, на которую просил бы обратить внимание, – обманутые дольщики. Знаю, что Вы этим занимаетесь, не бросайте ни в коем случае. Насколько я понимаю, там ещё 28 проблемных домов.

С.Воскресенский: Готов доложить.

В.Путин: Пожалуйста.

С.Воскресенский: У нас по обманутым дольщикам в 2017 году, когда я начал работу, было 2760 договоров, сейчас осталось 792 договора долевого участия, если мне не изменяет память. По большей половине уже есть решение, и здесь мы работаем тесно с фондом обманутых дольщиков в рамках «ДОМ.РФ». Мы здесь консолидируем не только усилия фонда обманутых дольщиков, но и с нашими строителями работаем, чтобы достраивали в обмен на более льготный порядок предоставления земельных участков. В общем, ищем решения. Но всё-таки количество обманутых дольщиков за эти годы сократилось с 2760, повторюсь, до 792, если мне не изменяет память.

В.Путин: Эту задачу надо дорешать, говоря по-простому.

С.Воскресенский: Хорошо.

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