Source: Russia – Council of the Federation
Первый вице-спикер СФ посетил Таганрог в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.
Первый заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог.
Сенатор вновь лично проконтролировал ход работ по реконструкции трамвайной сети и реновации других объектов городской среды, включая парковые пространства Таганрога и площадь морского вокзала.
Первый вице-спикер СФ акцентировал внимание на включении Таганрога в качестве туристической территории в мастер-план макротерритории «Юг России».
Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и проконтролировал ход работ по реконструкции трамвайной сети и реновации других объектов городской среды
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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и проконтролировал ход работ по реконструкции трамвайной сети и реновации других объектов городской среды
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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и проконтролировал ход работ по реконструкции трамвайной сети и реновации других объектов городской среды
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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и проконтролировал ход работ по реконструкции трамвайной сети и реновации других объектов городской среды
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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и проконтролировал ход работ по реконструкции трамвайной сети и реновации других объектов городской среды
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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и проконтролировал ход работ по реконструкции трамвайной сети и реновации других объектов городской среды
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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и проконтролировал ход работ по реконструкции трамвайной сети и реновации других объектов городской среды
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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и проконтролировал ход работ по реконструкции трамвайной сети и реновации других объектов городской среды
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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и проконтролировал ход работ по реконструкции трамвайной сети и реновации других объектов городской среды
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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и проконтролировал ход работ по реконструкции трамвайной сети и реновации других объектов городской среды
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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и проконтролировал ход работ по реконструкции трамвайной сети и реновации других объектов городской среды
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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и проконтролировал ход работ по реконструкции трамвайной сети и реновации других объектов городской среды
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Территориальное мастер-планирование, полагает сенатор, позволит городу масштабировать свой туристический потенциал, модернизировать и расширить обеспечивающую инфраструктуру, чтобы в перспективе принимать значительный поток туристов.
Кластерные мастер-планы – новый инструмент, который нацелен на создание современного инфраструктурного базиса для туристической отрасли
«Кластерные мастер-планы – новый инструмент, который нацелен на создание современного инфраструктурного базиса для туристической отрасли в контексте поставленных Президентом задач территориального развития; подключение Таганрога к их разработке и реализации потребует большой отдачи, а также особой ответственности как региональных, так муниципальных властей, широкого общественного партнерства», — подчеркнул Андрей Яцкин.