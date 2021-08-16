Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#ГРЦ Макеева16.08.2021 12:07

90 лет со дня рождения Константина Михайловича Парамонова

Сегодня, 16 августа 2021 года, исполняется 90 лет со дня рождения создателя ракетной техники, лауреата Государственной премии СССР Константина Михайловича Парамонова.

Окончил Ленинградский Военно-механический институт (1955 г.). С 1950 по 1990 года работал в СКБ-385 (ГРЦ «Конструкторское бюро им. академика В.П. Макеева», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): в должностях от техника до начальника отдела боевого оснащения ракетных комплексов. Организатор технической деятельности сектора и отдела по разработке, наземной и летной отработке блоков и других систем для ракеты Р-13 и БРПЛ трех поколений.

Руководил новым направлением по разработке элементов оснащения разделяющихся головных частей одного из вариантов твердотопливной баллистической ракеты подводных лодок Р-39. Осуществлял техническое руководство при постановке изделий на серийное производство на опытных и серийных заводах отрасли.

Лауреат Государственной премии СССР (1986 г.). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1961, 1975 гг.), «Знак Почета» (1969 г.), медалями СССР. «Заслуженный работник Конструкторского бюро машиностроения». Заслуженный работник ГРЦ Макеева.

Выдающийся создатель ракетной техники Константин Михайлович Парамонов скончался 18 апреля 1990 года. Похоронен в г. Миассе Челябинской обл. на кладбище «Северное».

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