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#Роскосмос#Молодые профессионалы Роскосмоса#WorldSkills#Максим Овчинников16.08.2021 20:15

Церемония открытия чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса-2021»

В Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ состоялось открытие VI корпоративного чемпионата по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2021», в котором приняли участие сотрудники из 32 организаций Госкорпорации «Роскосмос», почетные гости и отраслевые эксперты.

«Это направление пользуется успехом и интересует большое количество предприятий и их работников. Это значит, что есть конкуренция, и здесь вы не только сможете продемонстрировать свои компетенции, навыки, знания и опыт, но и еще научиться чему-то у своих коллег», — отметил первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников.

С напутственными словами к участникам и экспертам чемпионата обратился генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов: «У вас большая семья, которую объединяет одна идея — идея космического пространства. Для движения Ворлдскиллс Россия Госкорпорация „Роскосмос“ является одним из флагманов профессиональной ориентации».

Помимо напутственных слов и поздравлений, был дан совместный старт чемпионата не только из Центра «Космонавтики и авиации», но и с борта международной космической станции — космонавтами Роскосмоса Олегом Новицким и Петром Дубровым.

Запоминающимся моментом Церемонии открытия стала премьера гимна профессионалам Роскосмоса и демонстрация нового Кубка команды-победителя корпоративного Чемпионата.

Движение WorldSkills создано для повышения стандартов профессиональной подготовки и квалификации кадров с помощью проведения чемпионатов профмастерства по всему миру. Корпоративные чемпионаты — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди специалистов в возрасте от 16 до 49 лет.

Корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса» проходит с 2016 года, каждый раз количество участников чемпионата и перечень компетенций растет:

в 2016 году — 21 участник по 6 компетенциям,

в 2017 году — 30 участников по 6 компетенциям,

в 2018 году — 26 участников по 6 компетенциям,

в 2019 году — 41 участник по 14 компетенциям,

в 2020 году — 139 участников — по 18 компетенциям.

в 2021 году — 269 участников — по 20 компетенциям.

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