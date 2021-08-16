Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#ЦЭНКИ#РКЦ Прогресс#Главкосмос#OneWeb16.08.2021 07:33

Ракета «Союз-2.1б» с 34 аппаратами OneWeb установлена на Байконуре

В понедельник, 16 августа 2021 года, состоялся вывоз из монтажно-испытательного корпуса ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb. В настоящее время ракета космического назначения установлена на стартовой площадке № 31 космодрома Байконур. Ее пуск запланирован на пятницу, 20 августа, в 01:23 по московскому времени.

Предстартовые работы проводятся в рамках выполнения контрактов компании «Главкосмос» (дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос») с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запуска космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз-2»), и компанией Starsem. Эти работы проводит совместный расчет представителей иностранных заказчиков и предприятий Роскосмоса: РКЦ «Прогресс», НПО Лавочкина, ЦЭНКИ и Главкосмос.

В настоящее время специалисты на космодроме выполняют технологические операции по программе первого стартового дня. Проводятся предстартовые испытания систем и агрегатов ракеты-носителя «Союз-2.1б», проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования.

Сейчас группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 254 космических аппарата, планируется запуск сотен других. Предстоящий старт должен довести количество аппаратов OneWeb на околоземной орбите до 288. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом.

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Ракета-носитель «Союз-2» разработана на базе серийной ракеты «Союз-У». Головным разработчиком является Ракетно-космический центр «Прогресс» (г. Самара, входит в Роскосмос). На ракетах-носителях семейства «Союз-2» применены усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений, что повышает технические и эксплуатационные характеристики. Конструктивно «Союз-2», как и все ракеты семейства «Союз», выполнена по схеме продольно-поперечного деления ракетных ступеней. В сочетании с разгонным блоком «Фрегат» она предназначена для запусков космических аппаратов на околоземные орбиты различных высот и наклонений, включая геопереходные и геостационарные орбиты, а также отлетные траектории.

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