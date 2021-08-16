Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Астрономический научный центр16.08.2021 16:56

Рабочая поездка в Астрономический научный центр Карачаево-Черкесии

Делегация Госкорпорации «Роскосмос» во главе с генеральным директором Дмитрием Рогозиным 16 августа 2021 года посетила обсерваторию Астрономического научного центра в Карачаево-Черкесской Республике. В ходе рабочей поездки проведена инспекционная проверка состояния работ, проводимых центром по контрактам с Госкорпорацией «Роскосмос».

Отмечен высокий научно-технический потенциал организаций, участвующих в обеспечении информационной безопасности космической деятельности.

Астрономический научный центр — это негосударственная научная организация, создавшая сеть обсерваторий в Российской Федерации и за рубежом.

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