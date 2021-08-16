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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#WorldSkills17.08.2021 01:18

Протон-ПМ приступил к созданию Корпоративного центра опережающей подготовки

Компанию «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») посетили представители АНО «Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)» — руководитель сети корпоративных центров опережающей подготовки (КЦОП) Тимур Хакимов и эксперт по оценке качества разработки корпоративного стандарта Мария Козлова. Агентство оказывает предприятию методологическую помощь в организации на базе Центра дуального образования (ЦДО) Корпоративного центра опережающей подготовки.

Эксперты провели встречу с руководителем службы персонала, посетили механосборочный цех 2 и ЦДО, где познакомились со спецификой производственного процесса, организацией рабочих мест, элементами системы 5S, станочным парком, пообщались с сотрудниками. Цель аудита — определить, какие кадровые и производственные задачи предприятия могут быть решены с помощью корпоративных стандартов. Разработка таких документов, описывающих рабочие места сотрудников, функционал, компетенции и инструменты их оценки — одно из ключевых направлений работы КЦОП. В ходе визита актуализированы цели и задачи плана мероприятий по запуску корпоративного центра и совместно с командой определены следующие шаги по формированию структуры.

Тимур Хакимов, руководитель сети КЦОП АНО «Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)»: «Команда Протон-ПМ стремится распространить практику применения корпоративных стандартов на профессии, которые последовательно задействованы в технологическом цикле изготовления готовой продукции: инженера-технолога, мастера, оператора-наладчика станков, контролёра. Это интересный подход — он позволит эффективнее выстроить модель производства, максимально полно описать требования к рабочим и специалистам, сформировать адресный запрос на подготовку кадров. В результате предприятие получит сотрудников, которые быстро адаптируются и сразу выходят на высокий уровень производительности труда.

Напомним, что в июне 2021 года Протон-ПМ прошёл федеральный конкурсный отбор на создание первых в стране корпоративных центров опережающей подготовки. По его итогам предприятие показало лучший результат среди компаний ракетно-космической отрасли и Пермского края, заняв третью позицию в рейтинге из 31 участника. Отбор был организован Минэкономразвития России совместно с Агентством развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia) в качестве поддержки участников нацпроекта «Производительность труда».

Андрей Шишкин, заместитель директора по персоналу Протон-ПМ: Нам предстоит большая работа по разработке и внедрению корпоративных стандартов и других инструментов опережающей подготовки. Команда центра хорошо себя зарекомендовала в ходе подготовки кадров для предприятия и участия в движении WorldSkills. Есть уверенность, что и с новыми для себя задачами наши специалисты справятся. В рамках деловой программы чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса» мы представим доклад на тему «WorldSkills как инструмент практической оценки персонала в рамках развития и укрепления кадрового потенциала ракетно-космической отрасли».

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