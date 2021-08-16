Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала о работепо реализации президентского закона о Воспитании.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан в Уфе приняла участие и выступила на пленарном заседании республиканского августовского совещания по образованию «Воспитание и социализация детей и молодежи в информационную эпоху».

«Сегодня вопросы воспитания являются ключевыми для настоящего и будущего страны. И очень важно выработать системный подход к решению задач в сфере воспитания и социализации подрастающего поколения. Мы не раз поднимали эту тему в ходе заседаний Президентского Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей под руководством Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Важно сверять свои действия с запросом родителей, самих учащихся», — подчеркнула сенатор.

Лилия Гумерова отметила еще одну важную задачу – параллельно с детьми воспитывать родителей. «Никогда не забуду свою встречу 10 лет назад с учительницей из маленькой деревенской школы. Она много лет вела курс «Этика и психология семейной жизни». Как она вспоминала: никто из ее учеников не развелся, все создали крепкие семьи. В этом есть и ее прямая заслуга, так как рассказывала она о семье неформально, с душой, приводя яркие примеры традиционных семейных ценностей», — отметила сенатор.

Мы должны сформировать жизнеспособную, эффективную воспитательную систему, основанную на общих для страны ценностях, наполненную современным содержанием, использующую передовые формы и методы

По ее словам, в Башкортостане несколько лет назад введен курс «Семьеведение» в рамках внеклассной работы, который пользуется большой популярностью и дает положительный эффект. «Мы должны сформировать жизнеспособную, эффективную воспитательную систему, основанную на общих для страны ценностях, наполненную современным содержанием, использующую передовые формы и методы», — подчеркнула председатель Комитета СФ.

Лилия Гумерова также рассказала о работе по реализации президентского закона о Воспитании. «В июле я встречалась в «Артеке» с будущими советниками директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями, которые проходили там подготовку. С марта по 31 августа при поддержке Минпросвещения подготовку пройдут более 2500 человек из разных регионов страны».

Лилия Гумерова

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Лилия Гумерова в Уфе приняла участие и выступила на пленарном заседании республиканского августовского совещания по образованию «Воспитание и социализация детей и молодежи в информационную эпоху»

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Пленарное заседание республиканского августовского совещания по образованию «Воспитание и социализация детей и молодежи в информационную эпоху»

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Пленарное заседание республиканского августовского совещания по образованию «Воспитание и социализация детей и молодежи в информационную эпоху»

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Арина Шарапова

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Лилия Гумерова в Уфе приняла участие и выступила на пленарном заседании республиканского августовского совещания по образованию «Воспитание и социализация детей и молодежи в информационную эпоху»

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Лилия Гумерова в Уфе приняла участие и выступила на пленарном заседании республиканского августовского совещания по образованию «Воспитание и социализация детей и молодежи в информационную эпоху»

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Сенатор затронула тему строительства школ и привлечения для этих целей федеральных средств как в рамках субсидий, так и в рамках концессии. Республика Башкортостан планирует принять участие в реализации программы строительства новых школ в рамках исполнения поручения Президента РФ по итогам Послания с применением механизмов концессионного соглашения. Всего предполагается создание 18 объектов на почти 23 тысячи мест. «Мы сейчас активно работаем с «ПроШколой» по вопросам финансирования, проектирования и строительства школ. На сегодняшний день республикой внесены заявки по 11 объектам со сроком ввода в 2023 году. Мы получили некоторые замечания и работаем над их устранением», — сказала Лилия Гумерова.

«Абсолютно верным является решение (оно прозвучало в Послании Президента) в ближайшие два года дополнительно направить 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение наших педагогических вузов. Правительство уже выделило 5 млрд. рублей на ремонт, в том числе капитальный зданий 33 педагогических вузов. Средства также пойдут на оснащение новым оборудованием».

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