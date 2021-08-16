Минэнерго России и ФАС утвердили рекомендации по увеличению продаж бензина и дизтоплива на бирже

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 16 августа — Минэнерго России совместно с ФАС утвердили рекомендации по временному повышению в III квартале 2021 года объёмов минимальных величин биржевых продаж автомобильных бензинов и дизельного топлива дополнительно на 1% к текущим уровням, установленным совместным приказом ФАС и Минэнерго России.

Ведомства рекомендуют компаниям предпринять меры по ежедневной реализации нефтепродуктов на биржевых торгах в объёмах не менее 12% автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива от объёма их производства с соблюдением требований по регулярности и равномерности таких продаж.

04.03.2021

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27-28 апреля соответственно).

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