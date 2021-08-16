К. Косачев: Исполнен еще один пункт Постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил регион с рабочей поездкой и принял участие в открытии нового здания Марийской государственной филармонии им. Я. Эшпая.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в торжественном открытии нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая. Завершение строительства филармонии было одним из важных пунктов Постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл», долгострой был включен в федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура».

«Впервые задача реконструкции, как это прописано было в документе, а на самом деле – строительство Маргосфилармонии, была зафиксирована в качестве государственной задачи не только республиканского, но и федерального уровня в стенах Совета Федерации. И к сегодняшнему дню эта задача блестяще решена, с чем всех поздравляю» — отметил Константин Косачев.

Строительство нового здания – это для филармонии вторая молодость, второе дыхание, это уверенность в том, что впереди десятилетия плодотворной творческой работы на радость всем тем, кто будет заходить в эти стены

Заместитель Председателя СФ напомнил, что Государственный оркестр народных инструментов «Марий кундем» Маргосфилармонии имел почетную миссию представлять Марийский край на Днях республики в Совете Федерации.

Константин Косачев принял участие в торжественном открытии нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая

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Константин Косачев принял участие в торжественном открытии нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая

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Государственный оркестр народных инструментов «Марий кундем»

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Мероприятия, посвященные 437-й годовщине образования Йошкар-Олы в Марийском государственном академическом театре оперы и балета им. Эрика Сапаева

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Мероприятия, посвященные 437-й годовщине образования Йошкар-Олы в Марийском государственном академическом театре оперы и балета им. Эрика Сапаева

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Мероприятия, посвященные 437-й годовщине образования Йошкар-Олы в Марийском государственном академическом театре оперы и балета им. Эрика Сапаева

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«Строительство нового здания – это для филармонии вторая молодость, второе дыхание, это уверенность в том, что впереди десятилетия плодотворной творческой работы на радость всем тем, кто будет заходить в эти стены» — сказал сенатор.

В рамках рабочей поездки в регион Константин Косачев принял участие в совещании под руководством Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева, на котором были обсуждены вопросы социально-экономического развития региона.

Также парламентарий посетил мероприятия, посвященные 437 годовщине образования Йошкар-Олы в Марийском государственном академическом театре оперы и балета им. Эрика Сапаева.

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