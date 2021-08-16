Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Набор 202116.08.2021 10:54

Кандидаты в космонавты-испытатели проходят специальную парашютную подготовку

Подготовка космонавтов включает в себя такие дисциплины, которые, на первый взгляд, не связаны с космическим полетом. Казалось бы, зачем погружаться под воду в скафандрах, сутками сидеть в заснеженном лесу или прыгать с парашютом? На самом деле каждое направление подготовки позволяет отработать действительно необходимые космонавтам навыки.

В гидролаборатории воссоздают условия, при которых проводятся работы в открытом космосе. Тренировки по «выживанию» в различных климатогеографических зонах готовят космонавтов к возможным нештатным ситуациям, если спускаемый аппарат приземлится в нерасчетной точке. Специальная парашютная подготовка интересна тем, что является уникальным инструментом для получения навыков выполнения сложносовмещенной деятельности и работы в условиях реального стресса.

«Специальная парашютная подготовка — один из самых экстремальных видов подготовки космонавтов, потому что она сопряжена с риском. Многим приходится начинать с нуля: преодолевать страх, учиться управлять своим телом, безошибочно выполнять задания инструкторов. Все это требует психологического и физического напряжения», − рассказала ведущий психолог ЦПК Наталья Филиппова.

В ходе тренировок психологи ЦПК определяют уровень развития профессионально важных качеств кандидатов в космонавты, анализируют их настроение, особенности взаимодействия с инструкторским составом, следование предписанному алгоритму работ, временные и физические затраты парашютистов.

«Перед началом прыжковой смены мы проводим психофизиологическое тестирование, то есть оцениваем степень готовности кандидатов в космонавты к выполнению задач, − пояснила Наталья Филиппова. − Скорость реакции, уровень стресса и работоспособности, степень тревожности можно выявить с помощью тестов. Вместе с тренировочной бригадой психолог в течение всей смены ведет наблюдения, а затем снова проводит тестирование».

Сейчас на базе Мензелинского филиала АНО ДПО «Центральный аэроклуб РТ ДОСААФ России» специальную парашютную подготовку проходят кандидаты в космонавты-испытатели отряда Роскосмоса Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян.

Задача инструкторов и других специалистов ЦПК − научить их работать в условиях стресса, самостоятельно принимать решения. Основной методический прием состоит в том, что находясь в свободном падении, космонавт должен выполнить дополнительные задания (вести репортаж о своих действиях, решать логико-математические задачи), сохранять устойчивое положение тела в пространстве, контролировать высоту и раскрыть купол парашют на заданной высоте. Управляя куполом парашюта, необходимо продолжить выполнение дополнительного задания, построить траекторию захода и приземлиться в заданной точке. Это тренировки по уникальной методике, разработанной в ЦПК.

Сборы в Мензелинске проходят в течение трех недель. За одну смену, которая начинается с медосмотра рано утром, каждый кандидат в космонавты совершает до четырех прыжков, после чего происходит разбор тренировки. Специалисты ЦПК отмечают, что их подопечные демонстрируют высокую работоспособность и с каждым днем выполняют все более сложные задания.

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