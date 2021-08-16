Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 16 августа, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко провёл заседание Организационного комитета по подготовке и проведению IX Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет с 8 по 10 сентября в Казани.В заседании приняли участие помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, представители Государственной Думы, федеральных министерств и федеральных телеканалов.«На площадке форума «Россия – спортивная держава» ожидается около 2,5 тысячи гостей и участников, а с учётом организаторов, персонала и жителей Казани, которые посетят форум, до 5 тысячи человек, – отметил Дмитрий Чернышенко. – Поэтому основная задача организаторов обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Сегодня мы констатируем высокий уровень подготовки. Задействованы сотни волонтёров, подготовлена программа гостеприимства. В форуме примут участие руководители международных и российских спортивных федераций, выдающиеся спортсмены, эксперты, главы субъектов. Насыщенная деловая программа включает в себя большое количество мероприятий по самым актуальным вопросам развития спорта в России и в мире».Вице-премьер поручил Минспорту России разработать критерии и обеспечить проведение заявочной кампании среди субъектов Российской Федерации на право проведения форума в дальнейшем.В ходе заседания Оргкомитета были рассмотрены и утверждены деловая программа и план мероприятий по подготовке и проведению форума, девиз которого в этом году – «Территория спорта. Территория побед».В рамках деловой программы форума запланировано проведение пленарного заседания «Спорт-2030. Путь к устойчивому развитию в новых условиях». Ключевыми темами форума станут: «Национальные цели развития. 70% спортивного населения к 2030 году», «Модернизация системы управления в области физической культуры и спорта», «Спорт будущего» и другие.На форуме пройдёт традиционная Международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы», которая займёт площадь более 10 тысяч квадратных метров в МВЦ «Казань Экспо».Экспозиционная и спортивная программы форума будут открыты для свободного посещения. В физкультурно-спортивном парке пройдут мероприятия ведущих общероссийских спортивных федераций и спортивных федераций Республики Татарстан, показательные выступления по различным видам спорта, мини-турниры и другие виды спортивных активностей. Будет работать площадка для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».«В целях скоординированной подготовки к форуму Минспортом России совместно с Правительством Республики Татарстан и заинтересованными органами исполнительной власти ведётся работа по реализации планов обеспечения безопасности, транспортного обеспечения, формируется перечень активностей культурной и спортивной программ, осуществляется набор волонтёров, проводятся мероприятия по медицинскому и санитарно-эпидемиологическому обеспечению форума. Подготовка идёт в штатном режиме. Уверен, общими усилиями Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» будет проведён на высоком организационном уровне», – заявил в ходе заседания Азат Кадыров.IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» является одним из крупнейших и значимых мероприятий спортивной и общественно-политической жизни страны.IX Форум проводится в соответствии с распоряжением Президента России от 7 июня 2021 года № 144-рп. Организаторами форума выступают Министерство спорта Российской Федерации и Правительство Республики Татарстан.

MIL OSI