Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Причал16.08.2021 15:01

Две ракеты-носителя «Союз-2» отправлены на космодром Байконур

Из Ракетно-космического центра «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на космодром Байконур отправлен железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1а, а также с блоками ракеты-носителя и сборочно-защитным блоком ракеты «Союз-2» этапа 1б.

Данные ракеты-носители предназначены для запусков по российской программе Международной космической станции: этапа 1а — для запуска транспортного грузового корабля «Прогресс МС», этапа 1б в свою очередь предназначена для запуска транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал».

Универсальный узловой модуль «Причал» разработки и производства Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П Королева (входит в Роскосмос) предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Выведение «Причала» на околоземную орбиту и стыковка к надирному узлу многоцелевого лабораторного модуля «Наука» планируется в ноябре 2021 года.

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