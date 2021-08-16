Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика16.08.2021 01:38

Дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Валерий Викторович Рюмин принимает поздравления с Днем рождения

Сегодня, 16 августа 2021 года, отмечает свой день рождения дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Валерий Рюмин. Валерий Викторович совершил четыре космических полета, проведя в космосе 371 сутки 17 часов 26 минут.

Валерий Викторович Рюмин совершил свой первый космический полёт 9 октября 1977 года совместно с командиром корабля Владимиром Ковалёнком на КК «Союз-25». Программа полёта предусматривала стыковку с орбитальной станцией «Салют-6» и работу на её борту, но из-за неисправности космического корабля стыковка была отменена и полёт прекращен досрочно.

С 25 февраля по 19 августа 1979 года В.В. Рюмин выполнил второй полёт в космос совместно с Владимиром Ляховым (командир) на корабле «Союз-32» на орбитальный комплекс «Салют-6». На тот период, это был самый длительный 175-дневный орбитальный полёт, в ходе которого, 15 августа 1979 года, космонавты Рюмин и Ляхов осуществили внеплановый выход в открытый космос, где провели отделение зацепившейся за элементы конструкции станции антенны космического радиотелескопа. Время пребывания космонавтов в открытом космическом пространстве составило 1 час 23 минуты.

9 апреля 1980 года Валерий Рюмин в третий раз отправился покорять космос. Полёт выполнялся на космическом корабле «Союз-35» (командир — Леонид Попов) на орбитальный научно-исследовательский комплекс «Салют-6». Это был очередной рекорд по длительности полёта — 185 суток, во время которого основной экипаж орбитальной станции принял четыре экспедиции посещения, в том числе три — международных; провёл большой объем различных исследований, экспериментов, а также ремонтно-восстановительных работ.

Четвертый полёт в космос (9 суток 20 часов) В.В. Рюмин совершил в период с 2 по 12 июня 1998 года в качестве специалиста полёта шаттла Discovery STS-91. Программа космической экспедиции включала 9-ю (и последнюю) стыковку с орбитальным комплексом «Мир».

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Руководство Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Отряд космонавтов, сотрудники ЦПК поздравляют дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Валерия Викторовича Рюмина с днем рождения!

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