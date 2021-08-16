Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Памятная дата16.08.2021 14:11

В Центре Хруничева прошёл традиционный митинг памяти полярных лётчиков самолёта Н-209

В Центре Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») у памятника, посвященного экипажу самолета Н-209, без вести пропавшего во льдах Северного Ледовитого океана, прошёл памятный митинг, в котором приняли участие руководство, Совет ветеранов, Совет молодёжи, профсоюзная организация, сотрудники предприятия.

13 августа считается днём памяти воздушной полярной экспедиции самолёта Н-209 под командованием Героя Советского Союза Сигизмунда Леваневского. На территории ГКНПЦ имени М.В. Хруничева митинги в честь пропавших без вести лётчиков ежегодно проводятся с 2008 года.

Самолёт ДБ-А с бортовым номером Н-209 («Дальний Бомбардировщик — Академия») — советский экспериментальный тяжёлый дальний бомбардировщик, спроектированный и построенный под руководством российского советского авиационного конструктора Виктора Болховитинова на авиационном заводе № 22 (сегодня ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, предприятие Госкорпорации «Роскосмос»). Экипаж должен был совершить трансполярный беспосадочный перелет для беспрецедентного шага в организации регулярного авиасообщения между СССР и США.

Экипаж состоял из шести человек. Четверо из них — командир Сигизмунд Леваневский, штурман Виктор Левченко, механики Николай Годовиков и Григорий Побежимов, — были ветеранами Арктики. Впервые летели на Север радист Николай Галковский и второй пилот Николай Кастанаев. Николай Кастанаев с 1935 года летчик-испытатель авиазавода № 22 и самолёта Н-209. За время подготовки самолета пилот совершил на нем 100 вылетов и налетал 50 тысяч километров. Николай Годовиков был также работником завода № 22, с 1931 года работал главным механиком аэродрома завода. Как опытнейший специалист вошел в качестве бортмеханика в состав экипажа.

12 августа в 18 час. 15 мин. Самолёт Н-209 отправился с Щелковского аэродрома в беспосадочный перелет по маршруту Москва — Северный полюс — Северная Америка (г. Фэрбенкс). Полет протекал в очень тяжелых метеорологических условиях, особенно над Ледовитым океаном. Опасаясь обледенения, летчики держались на большой высоте, но и там не выходили из облаков. 13 августа в 13 часов 40 минут самолет Н-209 прошел над Северным полюсом, а в 14 часов 32 мин. с борта самолета была подана радиограмма с сообщением, что один из моторов остановился. Это обстоятельство, заставляя самолет лететь ниже, увеличивало опасность обледенения. На этом связь с самолетом оборвалась. Множество полярных и других радиостанций непрерывно следило за ним, но работа станции самолета Н-209 не была обнаружена.

Правительство СССР организовало поиски экипажа самолета Н-209 по всей трассе его полета, как со стороны берегов СССР, так и со стороны берегов Аляски и Северной Канады. За время поисков было совершено два полета до Северного полюса, ряд полетов на продолжении трассы в сторону Америки, полет с Земли Франца-Иосифа к берегам Гренландии (куда дрейф мог отнести остатки самолета) и другие. Однако поиски результатов так и не дали.

В 2007 году на территории Центра Хруничева в память о трагическом исчезновении самолёта Н-209 был установлен пока единственный монумент — памятник с очертаниями Северного полюса и пробивающегося через пелену облаков самолета. Его автор — Евгений Сергеевич Кулага, бывший сотрудник КБ «Салют», доктор технических наук.

Ежегодно к памятнику экипажа Н-209 в Центр Хруничева приезжают родственники лётчиков, историки, энтузиасты, орггруппа поиска самолёта Н-209. В этом году из-за эпидемиологической обстановки в мероприятии приняли участие только сотрудники предприятия.

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