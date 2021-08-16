В. Новожилов проинспектировал реконструкцию моста через реку Вага в Вельском районе Архангельской области

Source: Russia – Council of the Federation

Фактически это строительство нового сооружения, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Сенатор Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области вместе с губернатором Александром Цыбульским ЦыбульскийАлександр ВитальевичГубернатор Архангельской области проинспектировал ход реконструкции моста через реку Вага в Вельском районе. Работы по реконструкции моста завершены.

Мост был закрыт в 2015 году после обрушения одного из пролетов. Для организации проезда пришлось строить временный мост и одновременно решать вопрос о финансировании ремонта разрушенного капитального строения. Средства в объеме 518 млн рублей регион привлек, приняв участие в подпрограмме «Туризм» государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика». Техническое движение по мосту из‑за его стратегического значения для области было открыто раньше запланированного срока.

По словам Виктора Новожилова, старый мост был разобран до основания и вновь был построен из новых материалов. «Поэтому работы, проведенные на мостовой переправе, только формально можно назвать реконструкцией, фактически это строительство нового сооружения».

Виктор Новожилов вместе с губернатором Александром Цыбульским проинспектировал ход реконструкции моста через реку Вага в Вельском районе

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Виктор Новожилов вместе с губернатором Александром Цыбульским проинспектировал ход реконструкции моста через реку Вага в Вельском районе

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Виктор Новожилов вместе с губернатором Александром Цыбульским проинспектировал ход реконструкции моста через реку Вага в Вельском районе

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Виктор Новожилов вместе с губернатором Александром Цыбульским проинспектировал ход реконструкции моста через реку Вага в Вельском районе

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Как отметил Александр Цыбульский, завершение ремонта моста через Вагу для жителей Вельского, Устьянского и соседних районов, как и для всей Архангельской области, – это событие, важность которого трудно переоценить. «Вы профессионально выполнили свою работу, качество которой, я думаю, оценит каждый, кто проедет по мосту», — сказал он, обращаясь к строителям.

В 2022 году на выполнение такого рода работ бюджету Архангельской области из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предусматриваются средства в размере 2,9 млрд рублей.

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