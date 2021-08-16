Встреча с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Игорь Иванович, вопросов много, как обычно. С чего начнём?

И.Кобзев Кобзев Игорь Ивановичгубернатор Иркутской области : Владимир Владимирович, наверное, с поручений, которые Вы давали ранее. При назначении меня временно исполняющим обязанности Вы давали всё-таки основное поручение ‒ рассмотреть восстановление инфраструктуры пострадавших районов. Сегодня могу доложить о том, что на 75 процентов мы все мероприятия выполнили. Мы закрыли вопрос социальных выплат. Сегодня остаются вопросы, которые рассматриваются в судебном порядке, 82 семьи обратились. Мы с судом работаем, в общем-то, закрываем эту тему по социальным вопросам.

Второе, конечно, для нас важное ‒ это жильё. Всего 954 жилых помещения должно быть построено, сегодня 749 мы уже ввели в эксплуатацию, семьи уже получили. Остаётся порядка 149 семей. До конца года, я это лично обещал жителям, мы этот вопрос закроем.

В.Путин: Жильё качественное? Всё нормально?

И.Кобзев: Владимир Владимирович, пять лет берётся. Да, есть сегодня недостатки, мы видим, но в любом случае всё это устраняется, и мы работаем комиссионно. То есть уже и муниципалитет включается, и строительная компания. И постоянно там находится наш заместитель председателя правительства, который координирует эту работу.

7810 жилых помещений были признаны аварийными межведомственной комиссией. Я хотел бы поблагодарить Вас от жителей Иркутской области и команду Правительства Российской Федерации и правительственную комиссию под руководством Марата Хуснуллина, который координирует нашу работу.

Всего 266 мероприятий в плане восстановления.

В.Путин: А социальные объекты?

И.Кобзев: Социальных ‒ 108. Мы сегодня выходим уже на финишную прямую. Я хочу доложить Вам, что по социальным объектам останутся у нас на следующий год 27. Все вопросы здесь отражены. Точно уже могу доложить, что по Тулуну мы вопросы в основном все закрываем, сегодня нет той напряжённости. Конечно, здесь помогли наши компании, государственные корпорации: и школа XXI века, так сказать, до сих пор в Иркутской области такой точно нет, это и больница, которую Сбербанк построил. Сегодня строит «Полюс», и РЖД два дома ввели. Сейчас мы вместе с ними совместно строим школу.

В.Путин: А жильё за железной дорогой?

И.Кобзев: Да, здесь вопрос: помните, в зону ЧС не попали…

В.Путин: Помню, я про это говорю.

И.Кобзев: …1362 семьи. Сегодня 552 семьи уже получили жильё, я попросил бы всё-таки продолжить это финансирование, потому что более 800 ждут этих решений, которые в целом позитивно сказываются. Мы видим сегодня в этом основную напряжённость.

В.Путин: Детский сад есть?

И.Кобзев: Детский сад: мы последний сад открывали ‒ жители плакали, от радости, конечно.

Потому что такого не должно быть.

В.Путин: Я говорил, что будет лучше.

И.Кобзев: Да. Сегодня мы вернули доверие жителей. И хотел бы сразу доложить: по Тулуну мы выходим уже на финишную прямую, сегодня я полностью взял под контроль Нижнеудинск и другие пострадавшие районы. Здесь мы занимаемся восстановлением коммунальной инфраструктуры.

Конечно, ещё вопросов много, Владимир Владимирович, но сегодня я точно могу сказать, что жители стали доверять, понимая, что их не бросили в трудной жизненной ситуации.

И по дамбам. Дамбы сегодня, конечно, сыграли важную роль. У нас уже были пиковые значения прошлого, этого года – выдержали, «большую воду» не допустили. Хотел Вас тоже пригласить, уже в следующем году мы чётко могли бы показать, чем мы будем заниматься.

В.Путин: А спортивные сооружения?

И.Кобзев: Спортивные сооружения: сегодня «Газпром» ввёл в эксплуатацию ледовый дворец, такого никто не видел. Дети уже записались. Говорят, что самая лучшая хоккейная команда будет из Тулуна. Такие основные вопросы.

И, конечно, Ваше поручение, связанное с экологической повесткой, ‒ это «Усольехимпром» и ЦБК «Байкальский». Сегодня мы вместе с «Росатомом» выполняем эту конкретную задачу под руководством правительственной комиссии, нас Виктория Валериевна Абрамченко координирует, также Сергей Борисович Иванов, к нам приезжал Александр Михайлович Сергеев ‒ президент Российской академии наук.

Да, конечно, много вопросов, но мы сегодня провернули это колесо, которое дало возможность уже поверить, что мы не останавливаемся на этом, идём дальше.

В.Путин: Игорь Иванович, у вас в связи с налоговым манёвром, который Правительство проводит, появились выпадающие, да?

И.Кобзев: Да, Владимир Владимирович. Налог на добычу полезных ископаемых: в этом году в федеральный бюджет наши компании перечислили порядка 30 миллиардов рублей, и наш налог на прибыль уменьшился – мы берём по году – на 4,5 миллиарда. Мы бы хотели, чтобы нас поддержали. Я знаю, что в конце года будет какая-то дотация субъектам, которые в трудной экономической ситуации. Мы всё-таки хотели, из-за того что у нас идёт расходная часть по федеральной ЧС, и выпадающие доходы, мы посчитали, ‒ 4,5 миллиарда рублей.

В.Путин: Подавайте документы.

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