Б. Жамсуев: Реконструкция Забайкальского краевого драматического театра идет с опережением графика

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании по реконструкции Драмтеатра в Чите.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края принял участие в оперативном совещании по вопросам реконструкции здания Забайкальского краевого драматического театра.

Совещание провел губернатор Забайкальского края Александр Осипов. ОсиповАлександр МихайловичГубернатор Забайкальского края

Баир Жамсуев отметил, что необходимо завершить строительные работы по реконструкции, строго контролируя качество выполняемых работ, в текущем 2021 году.

Необходимо завершить строительные работы по реконструкции, строго контролируя качество выполняемых работ, в текущем 2021 году

Здание Драмтеатра общей площадью 6074,9 кв. м было введено в эксплуатацию в 1970 году. Более полувека капитальный ремонт не проводился, поэтому сценическое оборудование, покрытие сцены, круг, машинерия, штанкетное хозяйство, осветительная аппаратура, радиосистема, охранно-пожарная сигнализация и система пожаротушения имели почти стопроцентный износ.

Баир Жамсуев напомнил, что финансирования реконструкции театра удалось добиться при поддержке Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Реконструкция Забайкальского краевого драматического театра включена в ФАИП на 2018–2022 годы, общая стоимость реконструкции объекта составляет 1,1 миллиард рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1,02 миллиард рублей, средства краевого бюджета – 84,7 миллиона рублей.

Реконструкция предусматривает работы по пристройке репетиционного (малого) зала на 100 мест с гостиничными номерами для артистов, осуществляющих гастроли в Забайкальский край, ремонт кровли и покрытия, замену инженерного, сценического, противопожарного оборудования. Техническая готовность всего объекта на сегодняшний день, составляет 59 процентов.

В настоящее время строительно-монтажные работы выполняются в полном соответствии с графиком работ на 2021 год, с еженедельным контролем со стороны заказчика, минстроя и минкультуры края. Общий объем выполненных работ на текущий год, составляет 82 процента. На объекте выполнены работы по возведению пристройки малого зрительного зала на 100 мест, замене покрытия, кровли, инженерного оборудования, облицовке фасада, отделочные работы помещений административного корпуса, а также осуществляется монтаж сценического оборудования. До зимы наряду с дополнительными работами необходимо завершить отделочные работы помещений театра, в том числе зрительного зала и фойе, установку сценического оборудования и его пусконаладку.

В совещании приняли участие члены правительства региона, руководители региональных министерств культуры и министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, директор драмтеатра и руководитель подрядной организации.

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