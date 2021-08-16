АССК России при поддержке Минспорта России запускает проект «Ссузы — территория студенческого спорта»

Source: Russia Ministry of Sport

Ассоциация студенческих спортивных клубов России при грантовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации запускает проект «Ссузы – территория студенческого спорта», целью которого является создание условий для развития и популяризации массового студенческого спорта среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, а также выявление и привлечение талантливой молодёжи к деятельности спортивных студенческих клубов.

Проект состоит из нескольких этапов и охватывает 43 региона страны. На первом этапе в регионах пройдут просветительские программы, и ещё больше молодых людей узнают о деятельности АССК России, возможностях собственного развития внутри студенческого спортивного сообщества и перспективах активного участия в жизни студенческих спортивны клубов.

На втором этапе предусмотрено создание не менее 43 студенческих спортивных клубов на базе профессиональных образовательных организаций и их вступление в АССК России. На завершающем третьем этапе пройдут спортивные соревнования в рамках Чемпионата АССК России по следующим видам спорта: футбол 6х6, волейбол, баскетбол 3х3, настольный теннис и шахматы. В соревнованиях примут участие не менее 4300 студентов ссузов.

Победители спортивных соревнований, проводимых в рамках проекта, получат путёвку на суперфинал Чемпионата АССК России, который пройдет в рамках Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.Фест» 2022.

По результатам проекта планируется выпуск сборника с методическими рекомендациями по модели ССК в профессиональных образовательных организациях.

Приём заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется с 9 августа по 15 сентября 2021 года.

Для участия в конкурсном отборе профессиональные образовательные организации должны предоставить заявку на участие на почту info@asskr.ru в установленный срок.

Профессиональные образовательные организации, набравшие наибольшие баллы по итогам конкурсного отбора, получат комплект сувенирной и полиграфической продукции от организаторов.

Подробности участия и форма заявки размещены на сайте ssca.ru.

Контактное лицо по проекту – исполнительный директор АССК России Евгения Петровна Бычкова, +7 (903) 215 5334.

Конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» проводится Минспортом России ежегодно с 2019 года. В 2021 году победителями конкурса стали 26 некоммерческих организаций.

Пресс-служба Минспорта России

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