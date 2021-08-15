Source: Russia Federal Space

#Роскосмос15.08.2021 04:30

80 лет Николаю Андреевичу Борисюку

Сегодня, 15 августа 2021 года, исполнилось 80 лет военному специалисту в области наземных и летных испытаний изделий ракетно-космической техники, лауреату Государственной премии РФ, генерал-лейтенанту Николаю Андреевичу Борисюку.

Николай Андреевич окончил Ленинградское училище Военных сообщений им. М.В. Фрунзе: техник-механик (1962 г.), заочно Военную инженерную академию имени Ф.Э. Дзержинского (1971 г.), Высшие академические курсы при Академии ГШ ВС СССР имени К.Е. Ворошилова (1989 г.); к.т.н. (1994 г.).

С 1962 по 1987 гг. служил на космодроме Байконур: прошел путь от командира взвода до заместителя начальника космодрома по ракетному вооружению. Принимал участие в проведении наземных и летных испытаний изделий ракетно-космической техники на космодроме. Под его руководством были отработаны и приняты навооружение ракетные комплексы с МБР нового поколения, участвовал в испытаниях системы «Энергия — Буран».

С 1987 по 1991 гг. Николай Борисюк — заместитель начальника 53 Главного центра по управлению орбитальными группировками космических аппаратов; заместитель начальника космических средств МО СССР по эксплуатации космических средств (1991 н.); заместитель командующего ВКС (1992 г.), первый заместитель командующего ВКС (1993 г.), с.н.с.(1995 г.).

Руководил работой Государственных комиссий по летным испытаниям перспективных РКК. В 1997 году уволен в запас. Председатель Межрегиональной общественной организации «Ветераны Байконура» (1994 г.).

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