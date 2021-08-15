Source: Russia Federal Space

#ГРЦ Макеева15.08.2021 21:58

Юнармейцам в помощь

Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (ГРЦ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») оказал шефскую поддержку городскому Центру военно-патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе. Предприятие безвозмездно передало имущество отдела ГОЧС с истекшим сроком хранения — в общей сложности около 360 штук различных наименований средств индивидуальной защиты.

В список вошли противогазы, респираторы, защитные костюмы, компасы, противохимические пакеты, медицинские комплекты гражданской защиты, санитарные носилки и сумки, и т.п. По словам руководителя центра Г. Е. Обвинцева, это оборудование предоставляется на время проведения военно-патриотических игр и для участия в олимпиадах по ОБЖ тем городским школам, где не имеется соответствующего оснащения, а также для занятий молодёжи в отряде ГОЧС.

По инициативе генерального директора, генерального конструктора ГРЦ, академика РАН, почётного гражданина г. Миасса Владимира Дегтяря, Государственный ракетный центр в числе первых в Челябинской области подписал в 2019 году совместно с администрацией МГО соглашение о сотрудничестве со Всероссийским общественным движением «Юнармия». Партнёрство Государственного ракетного центра и юнармейцев закономерно, ведь сейчас важно вырастить достойную смену, поддержать интерес детей и подростков к инженерно-техническим профессиям, востребованном на оборонном предприятии.

В рамках соглашения предприятие оказывает материально-техническую поддержку Центру военно-патриотического воспитания, отряду юнармейцев, базирующемуся в школе № 18, помогает с организацией в ДКиТ «Прометей» ежегодной тематической выставки ко Дню Победы, где демонстрируются различные экспонаты и награды времён Великой Отечественной войны, Книга памяти Челябинской области с фамилиями наших земляков, воевавших на всех фронтах. В этом году юнармейцы вместе с работниками ГРЦ участвовали в почётном карауле 9 Мая возле Вечного огня у мемориала «Скорбящая мать» и Вахте памяти 22 июня.

MIL OSI