Указ «О награждении орденом Мужества»

Source: President of Russia – Kremlin
Текст Указа:
Смотрите также
По Министерству обороны Российской Федерации
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить
ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА
Беркутова Владислава Николаевича – подполковника (посмертно)
Карасева Вадима Александровича – подполковника (посмертно)
Кузнецова Евгения Викторовича – подполковника (посмертно)
Омельченко Николая Олеговича – старшего лейтенанта (посмертно)
Чубарова Юрия Вадимовича – старшего сержанта (посмертно).