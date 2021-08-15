Указ «О награждении орденом Мужества»

Source: President of Russia – Kremlin

Текст Указа:

Смотрите также

По Министерству обороны Российской Федерации

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить

ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА

Беркутова Владислава Николаевича – подполковника (посмертно)

Карасева Вадима Александровича – подполковника (посмертно)

Кузнецова Евгения Викторовича – подполковника (посмертно)

Омельченко Николая Олеговича – старшего лейтенанта (посмертно)

Чубарова Юрия Вадимовича – старшего сержанта (посмертно).

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