Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#МКС#РКК Энергия#Туристы15.08.2021 10:10

Туристы из Японии в декабре полетят к МКС по шестичасовой схеме

Полет пилотируемого корабля «Союз МС-20» к Международной космической станции (МКС) будет проходить по четырехвитковой (шестичасовой) схеме. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин.

«Японские туристы полетят по четырехвитковой схеме», — отметил Муртазин.

По словам баллистика, для использования двухвитковой схемы необходимо изменять план маневрирования для обеспечения фазового угла и условий посадки корабля с туристами, что может потребовать нежелательное понижение высоты орбиты МКС.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять «Союзом МС-20» будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, также на борту будут находиться японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано. Трехмесячная подготовка к полету непосредственно в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина уже идет.

Источник: ТАСС13 августа 2021 года, 01:04

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